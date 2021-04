El FC Barcelona ha levantado en Sevilla su 31ª Copa del Rey después de golear con autoridad al Athletic Club, que ha vuelto a naufragar en una nueva final. Los goles, todos ellos materializados en menos de quince minutos, han sido obra de Griezmann, De Jong y Messi por partida doble.

Koeman ha podido celebrar junto a Laporta un título del que estuvo apeado en más de un partido (ante Granada o Sevilla, por ejemplo).

La maldición del Athletic en las finales

La primera mitad de la final no fue muy distinta a la que se vivió en el mismo estadio sevillano de La Cartuja hace dos semanas. El Athletic no fue capaz de robar ni un balón en campo contrario y cuando tenía la pelota no le duraba.

La posesión al descanso fue de un 82% a favor del equipo culé. Sin embargo ese dominio no se tradujo en ocasiones claras. Solo dos lanzamientos a puerta se contabilizaron, un disparo suave de messi, que atrapó Unai Simón, y la más clara, un disparo al palo de De Jong en el minuto 5.

Los peores presagios se instalaron en la ausente afición rojiblanca, esa misma que casi tuvo que celebrar que al descanso se fuera el partido igualado 0-0.

Nada más reanudarse el pulso, Griezmann tuvo el gol en sus pies. La jugada colectiva concluyó en el francés, que tenía que rematar a placer, pero se encontró con los pies del cancerbero. Se desesperaba el jugador francés, y más aún Koeman en el área técnica.

Unos minutos después la tuvo también Sergio Busquets en una jugada a balón parado en la que se quedó solo en el área pequeña. Parecía increíble que no se rompiera la igualdad. La razón había que buscarla en la inspiración de Unai Simón.