Athletic Club y FC Barcelona se disputan un nuevo título de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla, noveno duelo entre los dos clubes con más trofeos conquistados con los últimos tres precedentes -2009, 2012 y 2015- favorables a los culés pero con el más cercano de la final de la Supercopa que cayó del lado rojiblanco.

La racha azulgrana en las últimas décadas, donde además ha ganado las últimas cuatro finales que ha disputado contra los vizcaínos, ha permitido al Barça ser ya ampliamente el auténtico 'Rey de Copas' con 30 títulos frente a los 23 de los 'leones', que busca el primer título de la era Koeman, con el desenlace de LaLiga aún por decidir.

Los azulgranas aspiran a un doblete que, en primer lugar, pasa por vencer este sábado al Athletic, y vengar así la derrota que el cuadro bilbaíno les infligió en la final de la Supercopa de España (2-3), celebrada este enero en el mismo escenario.

Para la expedición a Sevilla, Koeman ha convocado a 26 futbolitas, incluidos el delantero Ansu Fati y el portero Norberto Murara, que viajan con el resto del equipo sin tener aún el alta médica de sus respectivas lesiones en el menisco y en el tobillo; no estará el también lesionado Philippe Coutinho tras viajar hace dos semanas a Brasil para ser intervenido de un quiste meniscal en su rodilla izquierda.

De este modo, Ronald Araujo y Clement Lenglet serían los dos zagueros que ocuparán en el eje defensivo si finalmente decide prescindir del 3-5-2 y recuperar la defensa de cuatro. De no ser así, Óscar Mingueza sería el tercer central, acompañado por Sergiño Dest y Jordi Alba en los laterales.

Aún así, Piqué no jugó ningún minuto del Clásico del pasado sábado y, frente al Athletic, Koeman podría optar por volver a dejarlo en el banquillo.

El Athletic buscar olvidar la final perdida ante la Real

Por su parte, el Athletic encara el partido todavía deprimido por la derrota en la final de hace dos semanas ante la Real Sociedad (0-1), el derbi vasco que debía determinar el campeón del curso anterior y que se atrasó a este por la pandemia y para jugarse con público. Algo que tampoco pudo ser.

Marcelino ha tenido que centrar su trabajo en el reseteo mental de sus jugadores, muy alejados de la versión de enero en una final ante la Real para la que probablemente aún medite respuestas.

No obstante, para esta segunda final en quince días lo que se espera es que el técnico asturiano, si puede, repita buena parte de su once titular, sino entero. Las dudas se centran en el estado físico de varios jugadores y en la decisión final sobre un doble pivote para el que no tiene dos titulares claros.