Si hay un equipo que brille en 2009 por encima del resto ése es sin duda el FC Barcelona. El club blaugrana acapara todos los premios individuales y colectivos, gracias a un estilo de juego comparable al de una orquesta sinfónica: todos ejecutan su partitura sin desafinar, logrando que el conjunto produzca una melodía armoniosa que deleita al auditorio [Repasa el especial del triplete].

Todo se decidió en un mes de mayo inolvidable para el Barça, en el que se sucedieron los acontecimientos que dieron a los de Guardiola un triplete más que merecido. Primero fue el 2-6 al Madrid, el eterno rival, en el Bernabéu. Días después vencieron al Athletic en la final de Copa en Mestalla y esa misma semana la derrota del Madrid en Villarreal les dio matemáticamente el título de Liga. Para cerrar el mes y la temporada, vencieron al Manchester United en Roma en la final de la Champions.

La presente no pudo empezar mejor, puesto que han logrado otro triplete en el segundo semestre del año: la Supercopa de España, ante el Athletic, y la de Europa, ante el Shakthar, completado en diciembre con el Mundial de Clubes de la FIFA -antes Copa Intercontinental-, el único que se le resistía hasta la fecha. [Especial Mundialito]

Los éxitos colectivos se reflejaron también en lo individual. Sólo faltó el 'pichichi', por el que luchaba Samuel Eto'o y con el que le hubiera gustado despedirse del equipo que le encumbró antes de su marcha al Inter. Por lo demás, Guardiola se llevó el de mejor entrenador, el 'Zamora' para Valdés, el de mejor jugador de la Champions y mejor delantero para Messi, el mejor centrocampista para Xavi, el 'Marca Leyenda' otra vez para Messi.

Los culés arrasaron en la primera gala de los Premios de la LFP, entre los que estaban los de mejor delantero y mejor jugador a Messi. Leo, Leo y siempre Leo. El argentino suma y sigue también con el Balón de Oro de la revista France Football.

Y el año no pudo terminar mejor, con la conquista del Mundial de Clubes en Abu Dabi ante el Estudiantes de la Plata argentino. Un 2009 de éxitos premiado por el fútbol mundial con el FIFA World Player para Leo Messi, otro premio más. El argentino, como no, es uno de los delanteros del once ideal de la FIFA, donde se alinea con sus compañeros Dani Alves, Xavi e Iniesta.

La orquesta que dirige Guardiola sigue interpretando sus piezas con el mismo virtuosismo y vuelve a terminar el año como líder y principal favorito. Sólo Real Madrid, por historia y plantilla, y Sevilla, por juego, le inquietan tanto en el panorama nacional como en Europa.

Florentino, contra la crisis El Madrid puede considerar 2009 como un año de transición. El club más laureado del mundo busca reverdecer laureles y pasar página de un año en que ha pasado de la desesperación a la ilusión renovada a partes iguales. En lo deportivo, el éxito del Barça escoció doblemente por la afrenta del 2-6 en el Bernabéu y en Champions no pasaron de octavos por quinto año consecutivo, cayendo ante el Liverpool de manera también sonrojante. Las cosas fueron de manera paralela en lo institucional, puesto que un escándalo por el amaño de una asamblea de socios se cobró la cabeza de Ramón Calderón como presidente. Le sucedió de forma interina el naviero Vicente Boluda, pero ya desde enero se veía claramente quién estaba llamado a volver al timón: Florentino Pérez. En su segunda etapa como presidente, Florentino llegó con más millones aún y un nuevo equipo galáctico: Cristiano Ronaldo, Kakà, Benzema, Xabi Alonso, Raúl Albiol, Arbeloa y Granero. Y en el banquillo Manuel Pellegrini, dejando a Juande Ramos sin premio por los buenos números logrados en Liga a pesar del subcampeonato. Pese a los 270 millones gastados, el nuevo Madrid galáctico continúa buscando su estilo y en Copa del Rey reeditó su fracaso de la temporada anterior al caer ante un Segunda B, el Alcorcón, de manera más sonrojante aún (4-0 en la ida). Los blancos se ponen la Champions 2010 como principal objetivo, ya que la final se juega en el Bernabéu.

Fichajes En medio de un panorama de crisis económica, el fútbol vuelve a distinguir entre ricos y pobres. El mercado de fichajes en verano fue un fiel reflejo de las dos velocidades en que se mueven los clubes europeos. Mientras los más modestos se apretaron el cinturón, los 'grandes' tiraron de talonario. El gran protagonista del verano fue, sin duda, el Real Madrid de Florentino Pérez. Más de 90 millones por Cristiano Ronaldo, más de 60 por Kakà, 30 por Benzema y otros tantos por Xabi Alonso. Y muchos 'amigos' por el camino como Platini o Laporta. Por cierto que el Barça, pese a ser más comedido, dio 60 millones más Eto'o al Inter por Ibrahimovic, su fichaje estrella. Otro que no sabe de crisis es el jeque Suleiman Al Fahim, dueño del Manchester City, que tiró de 'petrodólares' por renovar el equipo con nombres como los de Adebayor o Tévez. Pero Madrid y Manchester City fueron dos excepciones dentro de un mercado que no se caracterizó este verano por movimientos de envergadura. Además de la crisis, otra incógnita sobre el mercado es la reforma de la llamada 'Ley Beckham' que aumenta la carga impositiva a los extranjeros residentes en España con ingresos superiores a 600.000 euros. Los clubes ya han puesto el grito en el cielo.

Una selección de 10 y de 100 La selección española de fútbol continuó en 2009 por la senda del triunfo y completó una fase de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010 con pleno de victorias. Tan sólo un pero se le puede poner a la 'Roja' y fue su participación en la Copa Confederaciones de fútbol. Después de una fase de grupos relativamente fácil para España, llegaron las semifinales ante Estados Unidos y ahí cayó la sorpresa. Derrota ante los norteamericanos por 2-0 y a jugarse la consolación ante los anfitriones sudafricanos. El título final sería para Brasil y España se tendría que consolar con la tercera plaza. Esta decepción no empañó los números de la selección desde que la dirige Del Bosque. El salmantino ha logrado hasta el momento 20 victorias en 21 partidos, 10 de 10 en la fase de clasificación para el Mundial y ha recuperado el nº1 en el ránking de la FIFA. En la última revisión, de diciembre, España terminó con 1.627 puntos, 59 más que Brasil. Más que una selección de diez, se puede hablar de una selección de 100, puesto que la 'Roja', o mejor dicho la Federación, celebró en noviembre el centenario de su fundación [repasa nuestro especial] con un partido amistoso ante Argentina, ganado, en el que el capitán Iker Casillas conmemoró también sus 100 partidos con la selección.