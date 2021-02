Lionel Messi, el Balón de Oro con más quilates

El delantero argentino Leo Messi, del FC Barcelona, se ha hecho con el 'Balón de Oro' 2009, otorgado por la revista francesa 'France Football', sucediendo de esta forma al portugués Cristiano Ronaldo, segundo en esta ocasión.

El astro de Rosario confirma los pronósticos y se impuso en la votación con la mayor puntuación de la historia del galardón confirmando su escalada de los últimos años, ya que fue tercero en 2007 y segundo el pasado curso. El jugador del Barcelona, el primer argentino que logra el premio individual más importante, amasó 473 votos (de 480 posibles), frente a los 233 de Ronaldo y los 170 de Xavi.

Nunca un Balón de Oro despertó tanta unanimidad. Desde que la revista "France Football" internacionalizó el premio hace tres años y el número de votos creció, ningún futbolista había tenido tantos sufragios como los que ha reunido el argentino del Barcelona. Kaká ganó el premio con 444 votos en 2007 y Ronaldo con 446 al año siguiente.

Messi se convierte así en el primer argentino después de Di Stéfano en obtener el trofeo que otorga la revista 'France Football' y en el máximo exponente del proyecto barcelonista de 'La Masía'.



Es el séptimo ganador azulgrana tras Luis Suárez, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov, Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, último vencedor en 2005.

Todas las quinielas le daban como ganador. El último ganador, Cristiano Ronaldo, presagió que el ganador sería un jugador del Barça debido al triplete, y el predecesor del portugués, Kakà, declaró que "Messi ganará a la vez el Balón de Oro y el título de jugador del año de la FIFA. Ha ganado la Liga de Campeones, de la que fue el principal protagonista", afirmó en el diario francés 'L'Equipe' hace pocas semanas.



Este delantero argentino que con 13 años cruzó el Atlántico para venir a probar suerte a Barcelona, donde con sólo 16 años debutó con el primer equipo en un amistoso ante el Oporto, ha sido el gran líder del mejor Barça de la historia.



Partidos de Liga trabados, como el de Santander o el de Pamplona, fueron resueltos por una genialidad del 'Pulguita', la Copa del Rey fue encarrilada con el 2-1 anotado por Messi en Mestalla, y la Champions fue sentenciada por un cabezazo del astro argentino.



En la inolvidable temporada del 'Triplete', Messi ha ganado de manera individual el Pichichi de la Champions, el Premio Don Balón, el Trofeo EFE, el Trofeo Alfredo Di Stéfano, el Marca Leyenda, el Onze d'Or; ha sido designado el mejor jugador de la Liga BBVA, el mejor delantero de la Liga BBVA, jugador del año de la UEFA; incluido en el once ideal de la FIFA y en el once ideal de la UEFA, delantero del año de la UEFA... sólo faltan en esta lista el balón de Oro y el FIFA World Player.



Maradona, que no pudo nunca alzarse con el prestigioso Balón de Oro, ya lo había pronosticado cuando se convirtió en seleccionador albiceleste: "Messi es el mejor del mundo y tiene todo el tiempo para ser elegido el mejor del mundo".



Guardiola avisó hace unos días de que "Messi es al Barça lo que Michael Jordan era a los Chicago Bulls", y si esos 'Barcelona Bulls' han ganado todos los títulos en los que han participado este año... el Balón de Oro tenía que ser para Messi Jordan.