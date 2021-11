Messi considera un "honor" el galardón

El delantero argentino Leo Messi, del FC Barcelona, flamante Balón de Oro 2009, considera un "honor" haber logrado el prestigioso galardón otorgado por la revista gala France Football y destacó que, aunque sabía que figuraba entre los favoritos, en ningún caso se esperaba gozar del respaldo de tantos miembros del jurado.

Messi, quien dijo sentir "mucha emoción" por la noticia, destacó el "honor" que supone no sólo recibir el premio, sino también ser el primer argentino en lograrlo.

Preguntado por si le había sorprendido alzarse como mejor jugador del mundo en esta prestigiosa votación, Messi reconoció que "sabía que figuraba entre los favoritos", especialmente por el "fructífero" año del FC Barcelona en cuestión de títulos. "Pero no contaba con imponerme por un margen tan importante", apostilló, ya que nadie había logrado hasta ahora una ventaja tan abultada respecto al segundo clasificado. Messi logró 473 puntos de los 480 posibles, muy por delante de los 233 puntos que obtuvo el portugués Cristiano Ronaldo, que ocupó la segunda posición.

"El 'Balón de Oro' es muy importante para mí. Todos los que lo han ganado son grandes jugadores. Y algunos grandes ni siquiera lo han ganado", añadió. El astro de Rosario dedicó el premio a su familia y todos los que han estado a su lado cuando los ha necesitado.

Respecto a la difícil situación vivida por la selección Argentina de fútbol por su clasificación 'in extremis' para el mundial, Messi declaró que nunca dudó de que este acceso finalmente se produciría. Así, se mostró "confiado" pese a las "dificultades" encontradas en la fase de acceso. "Sabía que estaríamos en el mundial".

De cara al futuro, Messi aseguró que no será "fácil" repetir un año como el vivido, aunque confía en seguir por el mismo camino de éxitos que hasta ahora. "Pero conseguir el 'Balón de Oro' dos años seguidos no es fácil...".

Los compañeros se lo merecen también

Posteriormente, en rueda de prensa, el argentino elogió a sus compañeros de equipo al asegurar que cualquiera de ellos "se hubiera merecido" el premio, además de sentirse orgulloso en ser el primer argentino en conseguirlo (Di Stéfano lo logró cuando se nacionalizó español).

Sin abandonar su timidez, y pese a la gran expectación mediática que le rodeó, Messi compareció ante la prensa para valorar su primer Balón de Oro, que dedicó a su familia, "como siempre y a todos mis compañeros porque son los que me hicieron ganar gracias a los títulos del año pasado".

Por ello, Messi explicó que si él hubiera sido el encargado de votar para elegir al ganador se habría decantado "por cualquiera de mis compañeros porque cualquiera de este vestuario se lo merecía".

Messi reconoció la importancia de Pep Guardiola a la hora de obtener el premio -"siempre he dicho que ha sido una persona muy importante, no sólo para mí sino para todo el grupo, hay una relación más allá de técnico-jugador"- y manifestó que hará "lo posible" para que su rendimiento no decaiga tras recibir el Balón de Oro.