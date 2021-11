La cantera le da al Barça el repóquer

Costó Dios y ayuda, pero. El Barcelona cerró con matrícula cum laude la temporada 2008/09 tras derrotar por 1-0 al Shakhtar Donetsk en la final de la Supercopa de Europa, que enfrentaba al campeón de la Champions contra al de la UEFA. [Consulta aquí las estadísticas del partido] Hizo falta disputar los 90 minutos reglamentarios del partido y las dos partes de la prórroga para que los azulgranas consiguieran horadar la portería de Pyratov.obrada en una pared entre Pedro y Messi en la frontal del área le dio al Barcelona su quinto título de la temporada, en un año de ensueño en el que ha logrado Champions, Liga, Copa del Rey y las recientes Supercopas de España y Europa.Pedro Rodríguez, que había entrado en el campo en el minuto 82, aprovechó su menor cansancio para trazar una jugada perfecta con Messi. El canterano cedió al argentino desde la banda izquierda y volvió a recibir la pelota ya en la frontal del área parapor bajo.Pero el partido fue muy complicado y rocoso en el Estadio Luis II de Mónaco, con unen donde la pelota se trastabillaba en vez de rodar. El equipo ucraniano salió a la defensiva y el Barcelona se hizo dueño y señor del partido (con una posesión del balón superior al 70%).Pese a tener la pelota, los de Guardiola no lograron crear ocasiones y terminaron la primera parte habiendo conseguido sólo un disparo entre los tres palos, obra de Messi en el minuto 32. El argentino trenzaba con Ibrahimovic, pero no conseguía desatascarque les había preparado Mircea Lucescu.El bochorno y la falta de forma de los equipos se hizo patente en la segunda mitad.al área del Barcelona y los azulgranas no lograban convertir sus ocasiones, que llegaban de los disparos la 'Pulga', reivindicando su título de mejor jugador de la Champions.Así las cosas, los equipos terminaron el tiempo reglamentario sin haber conseguido estrenar el luminoso. Guardiola tiró mano de los canteranos para darle frescura al equipo ydando entrada a Pedrito, Bojan y Busquets.Sin embargo, los primeros sustos los daría el equipo ucraniano por medio del también recién entrado. El nigeriano se quedó solo ante Valdés en el minuto 96, pero Puyol cortó la jugada providencialmente.Sería la última ocasión del Shakhtar. El Barcelona volvería a achuchar y con la pared magistral de Pedro y Messi se alzaría con el título de la Supercopa.