La máquina azulgrana aplasta al Athletic

El Barcelona ha pasado como una apisonadora por encima del Athletic de Bilbao para llevarse la Supercopa de España (3-0) -primer título de la temporada y cuarto del año-. Los chicos de Guardiola con Messi como referencia han dado un auténtico monólogo en el Cam Nou y no se han olvidado de las buenas maneras de la campaña pasada.



El argentino Lionel Messi ha sido la gran estrella del partido con dos tantos. El tercero y último gol, fue obra de Bojan, otra joven promesa de la cantera catalana. El Athletic solo pudo aguantar la embestida del Barça en la priemra mitad, gracias a una gran actuación de Gorka Iraizoz, el guardameta vasco. El balance general de los dos partidos ha sido de 5-1 a favor de los hombres de Guardiola.



La primera mitad fue un monólogo del Barcelona, que con su tridente de magníficos -Ibrahimovic, Henry y Messi- no dejaba de acercarse una y otra vez a las inmediaciones de Iraizoz.



Los de Caparrós sólo podían aguantar las embestidas de los catalanes y mantener el marcador a cero. El artífice del milagro y mejor jugador de los vascos era Gorka Iraizoz, autor de un ramillete de grandes paradas.



Zlatan Ibrahimovic fue de menos a más y demostraba gran movilidad entre las líneas defensivas del Athletic. El sueco se mostraba muy agusto en el campo con los conceptos del Campeón de Europa y de España bien aprendidos.



La jugada más bonita del primer periodo salió de las botas de Henry. El francés realizó una gran internada por la izquierda con un regate de primera incluido para dejar la bola a Xavi, que envió el tiro junto al palo de Iraizoz.



El Barça no estab notando el poco rodaje y seguía siendo ese equipo demoledor que no dejaba respirar a los contrarios. Sólo la falta de puntería y las grandes intervenciones del portero vasco estaban evitando la sentencia del encuentro.



Se llegó al final de los primeros 45 minutos, tras un chute del nuevo jugador azulgrana, Zlatan Ibrahimovic, que volvió a rechazar el guardameta del Athletic, gran protagonista de los chicos de Caparrós.



Messi abre la lata



Al Barça solo le faltaba el gol, y es que no estuvo afortunado. De hecho, hasta Touré, evidentemente sin quererlo, evitó el gol blaugrana cuando un disparo de Keita que iba dentro dio en sus piernas. Sin embargo, toda la insistencia de la primera mitad dio sus frutos en la segunda cuando una pared entre Ibrahimovic y Messi acabó en gol del argentino, quien hizo un diabólico cambio de velocidad y con su pierna 'mala', en un toque suave y preciso, superó a Iraizoz.



A partir de ahí, se acabó el partido y el conjunto de Guardiola se creció. El Barcelona apretaba mucho y sólo Iraizoz y la suerte -Puyol envió un balón al larguero tras un saque de esquina botado por Xavi- evitaron que el partido acabara antes de tiempo.



El Barça estaba muy enchufado, con su once de gala, con Messi 'agigantándose' y ante un Athletic con demasiado 'cachorro', la diferencia se agrandó y llegaron más goles. Con el conjunto vasco asediado, un discutido penalti sobre el 'Pulga', le valió a éste para hacer el 2-0.



Fue el momento de sustituir a Ibrahimovic por Bojan y el canterano respondió con eficacia. En una buena jugada blaugrana que cortó el joven Iturraspe, éste cometió un grave error al ceder el balón a su guardameta, sin mirar, hecho que aprovechó el de Linyola para hacerse con la pelota, quebrar al navarro y marcar a placer, acompañando la pelota hasta el fondo de la red.



Hasta el final del partido, nada más. Rondo del Barcelona, ante un Athletic ya desaparecido, con un público festejando el primer título oficial de la temporada. Por delante, quedan aún cinco títulos por disputar, pero este Bara ha demostrado que si quiere, puede dar más alegrías a su afición.