El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, ha asegurado que su intención no es la de volver a hacerse con el triplete,, de los cinco que aún quedan por disputar tras hacerse hoy con la Supercopa de España gracias a su triunfo ante el Athletic (3-0) "Hace muchos años que existe la Liga española, y si lo hicimos por primera vez lo normal es que no vuelva a suceder. Lo importante es hacer lo que hemos hecho hoy en cada partido, que es muy complicado., sino el próximo", comentó Guardiola en rueda de prensa.En cuanto al primer título, celebró la actitud de los suyos y los felicitó por conseguir el primer título de la temporada. "En eliminatorias de Copa, de este tipo, todo puede pasar. En las finales se ha, más fuerte. El equipo ha estado bien, nos hemos movido bien, con ocasiones de gol. Felicito al equipo por el primer título del año", expresó.El técnico catalán tuvo palabras de elogio para Ibrahimovic, quien empieza a acoplarse al equipo y de quien no duda que presionará tanto como Eto'o. "Creo que se está comentando mucho,, lo hará. Cuando hay diez que lo hacen, él también lo hará, se contagiará de la dinámica. Es tan grande que parece que no es tan dinámico, pero lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Son esfuerzos cortos, y poco a poco irá adaptándose. Estoy satisfecho, ha hecho más minutos y ha intervenido más que el otro día. Se adaptará", reiteró.En este sentido, añadió que. "Seguiremos siendo un equipo que apriete arriba, pero si algún día no pasa no será cosa de él, puede ser que un extremo o lateral de desconecte. No confundamos las cosas, que cuando nos hagan más peligro no será porque el señor Ibrahimovic no ha presionado. Pueden ser muchas cosas, ojalá fuera sólo por Zlatan", comentó."Es cuestión de voluntad, de decir que no tengo la bola y la quiero recuperar. 'Voy a morder y a quitarte espacio', cuando esto pasa, algunas veces puedes hacerlo mal, pero te la acaban dando., no será ningún tipo de problema", añadió.Sobre Maxwell, el otro fichaje de la temporada, afirmó que le había visto "muy bien". "Tengo la opinión de que son buenas personas, lo asimilan todo. Tengo referencias suyas de Inter y Ajax, y. Seguro que nos ayudará mucho durante el año", manifestó.Finalmente, Guardiola demostró que no ha perdido el sentido del humor, que hoy afloró cuando se le preguntó por su cuarto título como entrenador. "El quinto. Conseguí el ascenso con el filial,. Es el primero de esta temporada. El pasado es pasado. Me hace mucha ilusión, mucha porque si no ganara más dirían que en la segunda no gané ningún título", bromeó.