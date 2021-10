Xabi: "Tenía muchas ganas de que llegara este día"

El centrocampista del Real Madrid Xabi Alonso ha ofrecido su primera rueda de prensa como jugador del conjunto blanco, asegurando que acepta con optimismo "el reto" de ser el motor del nuevo proyecto madridista y mostrándose muy agradecido al club de Chamartín por la confianza depositada en él.



"Sé que hay grandes expectativas puestas en este equipo pero yo acepto el resto", señaló contundente Alonso, consciente de que el hecho de vestir la elástica blanca "ya conlleva una presión que hay que saber soportar".



Alonso, que ha firmado un contrato por cinco temporadas, sabe que su rol será el de canalizar el juego del nuevo Real Madrid aunque lo asume con naturalidad. "Trataré de aportar todo lo que sé, dar soluciones a los compañeros, equilibrio al equipo y que el balón circule de un lado a otro", comentó.



Y es que el nuevo director de juego blanco cree que ha "madurado" mucho como jugador durante su etapa en Anfield. "He crecido como jugador, he tenido experiencias fantásticas, jugando la Liga de Campeones y disputando finales, así que llego más maduro y experto para intentar hacerlo lo mejor posible para el Real Madrid", explicó.



El tolosarra dijo sentirse "muy feliz" por llegar al Real Madrid, admitiendo que tenía "muchas ganas" de que se concretase su fichaje por el club de Chamartín. "Es un paso importantísimo en mi carrera, estoy muy contento por ser parte de este club y ojalá todo vaya bien", afirmó.



Sin embargo, el ex jugador del Liverpool reconoció que las negociaciones para su traspaso han sido "demasiado largas", aunque su voluntad permaneció inalterable en todo momento.



"No tenía la certeza de que fuera a fichar por el Real Madrid pero sí confiaba en hacerlo, mi voluntad era clara porque un tiempo atrás tomé la determinación de tomar una salida y cuando se presentó esta oportunidad pues qué mejor equipo para fichar", expresó el internacional español, que reiteró su agradecimiento al club por la confianza depositada en él.



"No tengo mala relación con Benítez"



Alonso desmintió que tuviese una mala relación con su anterior técnico, Rafa Benítez, asegurando que había "mutuo respeto" entre ambos. "Mi relación era profesional, nada más allá de eso, yo le tengo mucho respeto y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dió, eso por supuesto", aclaró.



Tras unas largas negociaciones, las conversaciones llegaron ayer a su punto culminante sin dar apenas tiempo al jugador a despedirse de sus compañeros ni de los que han sido sus aficionados durante cinco temporadas, pero el centrocampista español expresó su agradecimiento por todo lo que le han aportado durante su aventura inglesa.



"Les estoy muy agradecido, mis cinco años allí han sido fantásticos, es muy difícil que yo pueda igualar lo que ellos me dieron", valoró Alonso, que matizó que volverá en cuanto tenga oportunidad a Liverpool para "hacer una despedida como debe ser".



"Este proyecto es para hacer cosas grandes"



Por último, el nuevo jugador del Real Madrid también tuvo palabras para definir el nuevo proyecto que ha presentado el Real Madrid tras el regreso de Florentino Pérez a la presidencia del club.



"Es un proyecto para hacer grandes cosas, creo que la fórmula adoptada es positiva, con jugadores españoles que ya hemos convidido y añadiendo jugadores de talla mundial", comentó Alonso, que concluyó reiterando su "felicidad" por formar parte del nuevo proyecto madridista.



Xabi, recibido con aplausos por sus compañeros



Alonso realizó su primer entrenamiento como jugador madridista, en una sesión marcada por el trabajo con el balón. El de Tolosa, que saltó el último al césped, fue recibido con un aplauso de sus nuevos compañeros, a los que saludó uno por uno.



El delantero holandés Jans Klaas Huntelaar, cuya posible marcha al Milán parece inminente, se entrenó con normalidad, a diferencia de Sergio Ramos, el también holandés Wesley Sneijder y el brasileño Marcelo, quienes se marcharon al gimnasio.