Calderón: "Me voy con la cabeza muy alta y la conciencia muy tranquila"

Ramón Calderón ya no es el presidente del Real Madrid. El abogado palentino ha hecho público, a la hora prevista, lo que ya se sabía desde la última hora de anoche, pero ha insistido en defender su gestión y su honradez: "Me voy con la cabeza muy alta y la conciencia muy tranquila".



Pese a que dos días antes afirmaba que dimitir era de "cobardes o de gente que tiene algo que ocultar", la presión a la que se ha visto sometido desde que el martes el diario Marca desvelara la presencia de 'infiltrados' en la Asamblea de Compromisarios del pasado 7 de diciembre, han minado la moral de Calderón y de su entorno.



Visiblemente emocionado, el ex mandatario del Madrid ha asegurado que en su decisión ha influido "el acoso" al que se ha visto sometida su familia. "Son lo más importante en mi vida, pido un respeto para todos ellos".



Ha sido una comparecencia rápida, en la que Calderón ha aprovechado para defender su gestión y el estado de las cuentas del club, al mismo tiempo que se ha defendido asegurando: "He cometido errores, nunca irregularidades; nunca he buscado el beneficio personal".



Ha insistido en que su mandato se ha desarrollado "con la honradez por bandera". Sin embargo, finalmente Calderón ha ofrecido "la entrega de mi cabeza, tan perseguida desde el inicio de mi mandato, para que ayude a pacificar a una masa social permanentemente alterada y convulsa".



Un año y medio antes de que concluyera su mandato, Calderón se ha marchado pidiendo a socios y aficionados que "permanezcan unidos en torno al nuevo presidente". Asimismo, ha reclamado el apoyo a los equipos de fútbol y baloncesto, a los que calificó "con mucho orgullo" de excelentes profesionales.



Además, Calderón ha ofrecido su apoyo a "cualquiera que me suceda en el cargo, renunciando a cualquier actitud obstruccionista o de oposición"



Boluda, nuevo presidente



También siguiendo el guión previsto, Calderón ha anunciado el nombramiento "por unanimidad" de Vicente Boluda como nuevo presidente. El naviero valenciano ha recogido el testigo asegurando que había sido "un orgullo" haber formado parte de su junta directiva.



En la línea del discruso de su antecesor, Boluda pidió la "unión" del madridismo y que le permitieran "gobernar la entidad en un clima de sosiego y confianza" hasta las elecciones de final de temporada.