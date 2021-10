Nanín': "Hice lo que me ordenaban desde arriba"

El diario deportivo Marca abre su portada hoy con las declaraciones en exclusiva de Mariano Rodríguez de Barutell, "Nanín", en las que se muestra tajante: "siempre hice lo que me ordenaban desde arriba".



"Soy yo quien deja el club, no al revés", explica Nanín a Marca para aclarar que antes de que el presidente del Real Madrid Ramón Calderón ordenase su despido él ya había entregado una carta de renuncia porque "ocho de las personas que aparecían en la información desvelada por Marca son amigos míos", explica Barutell.



El diario deportivo también recoge declaraciones de Calderón que se contradicen con las de Nanín: "hemos despedido a Nanín, que reconoció haber colado infiltrados", a lo que Baturell responde: "Yo no ayudé a nadie a colarse en la Asamblea del 7 de diciembre".



El diario señala las declaraciones de Calderón en la rueda de prensa del pasado miércoles en las que aclara que "Nanín no es amigo mío ni de mi círculo de confianza" y las compara con las que hizo en su nombramiento como presidente en julio de 2006: "¡Nada de esto hubiera sido posible sin Nanín ni Nacho!".

Ante estas declaraciones, Barutell ha decidido no opinar al respecto: "no me gustaría hacer ninguna declaración sobre eso".