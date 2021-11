2009, otro año dorado para el deporte español

El año 2009 en fútbol tiene un dueño: el Barça. El conjunto que entrena Pep Guardiola se coronó en España y en Europa como el mejor con un triplete histórico: Copa Liga y Champions. Un mes de mayo apoteósico fue la clave para lograr los tres títulos [especial].

En la segunda mitad del año aumentó su bagaje con las Supercopas, de España y Europa, así como el Mundialito de Clubes -otro 'triplete'- y acaparó, además, todos los premios individuales posibles, como el Balón de Oro y el 'FIFA World Player' de Messi.

En casa de su eterno rival, la crisis institucional después de la dimisión de Calderón se acrecentó con los éxitos culés. Terreno abonado para el regreso de Florentino Pérez a la presidencia con fichajes millonarios bajo el brazo. Cristiano Ronaldo, Kakà, Benzema, Xabi Alonso, etc. par devolver la ilusión a los madridistas

Pero la temporada 2009-2010 no empezó siendo un paseo triunfal de los blancos. Principalmente porque el Barça vende cara su hegemonía y hay un tercero en liza, el Sevilla, que deslumbra. Al Madrid ya se le escapó una pieza de su soñado triplete tras caer en Copa ante el Alcorcón.

La otra alegría del fútbol español la dio de nuevo la selección. La 'Roja', en el año de su centenario [especial] -el de la Federación- logró una clasificación de '10' para el Mundial de Sudáfrica, pleno de victorias. El único punto negro fue la derrota en semifinales de la Copa Confederaciones ante EE.UU.

La nota negativa fue la sospecha de amaño de 200 partidos en toda Europa que afectaban a competiciones del nivel de la Liga de Campeones y tenía ramificaciones en España. El Rayo Vallecano - Las Palmas de segunda y siete jugadores están siendo investigados por el momento.

Baloncesto

2009 fue, sin duda, uno de los mejores años para nuestro baloncesto. A título individual, Pau Gasol consiguió encumbrarse como el primer español en conseguir un título de la NBA. El pívot de Sant Boi formó pareja con Kobe Bryant para cuajar una magistral temporada y lograr el anillo el 15 de junio tras derrotar a Orlando en la final de los 'Playoffs' (4-1) [Repasa toda la información aquí].

01.29 min Pau Gasol se ha convertido en el primer español en conseguir el título de la NBA, tras vencer a Orlando el cuarto partido de la serie.

En septiembre, la Selección se contagió del fenómeno Gasol para ganar también por primera vez el Eurobasket. El pívot catalán, MVP del torneo, lideró al equipo español, que empezó sufriendo en Polonia y perdiendo ante Serbia, a la que se enfrentaría otra vez en la final y derrotaría con solvencia (85-63) [Repasa aquí toda la información aquí].

En España, el baloncesto fue de color azulgrana. El del TAU, que se mostró como el equipo más regular y ganó la Copa del Rey [Repasa aquí el torneo], pero sobre todo el del Barça, que se llevó ante los baskonistas el título de la ACB (19 junio de 2009) de la mano de Andersen y un inconmensurable Navarro [Revive aquí la final].

01.59 min El Regal Barcelona, campeón de la ACB 2009 recibe el trofeo que acredita su triunfo.

La 'Bomba' hizo historia al sumar su punto 5.000 en la ACB, ser el MVP de los 'Playoffs' y el de la fase regular de la Euroliga. Precisamente en Europa, el equipo de Xavi Pascual no pudo poner la guinda a una gran temporada y fue tercero en la Final Four, tras perder ante el CSKA [Repasa aquí la Final Four].