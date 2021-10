Alonso correrá en Ferrari las tres próximas temporadas

Fernando Alonso correrá la próxima temporada en Ferrari, según anunció la escudería en su página web . El asturiano ficha por las tres próximas temporadas y se convierte así en elque correrá en la escudería de Montezemolo.El equipo italiano ha confirmado que sus pilotos serán, éste último como piloto reserva, mientras que Raikkonen abandonará Ferrari a final de temporada.El asturiano dejará la escudería Renault, con la que conquistó sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006, para recalar en el mítico equipo de Maranello. Ferrari es, después de debutar en el 'gran circo' con Minardi, dos estancias en Renault, y un convulso 2007 en McLaren-Mercedes.Desde la escudería italiana se han mostrado satisfechos con la llegada de Fernando Alonso. "Estamos muy contentos de fichar para nuestro equipo a un piloto ganador, quedel mundo en su carrera. Fernando tiene una personalidad excepcional y haremos todo lo posible por poner a su disposición y a la de Massa un coche competitivo", asegura Stefano Domenicali, el director deportivo de Ferrari."Estamos convencidos de que estos dos pilotos (Massa y Alonso) es. Dicho esto, queremos agradecer a Raikkonen todo lo que ha hecho por Ferrari", explica Domenicali.Para Domenicali, el finlandés también ha hecho una buena temporada 2009. "Incluso en una temporada difícil como ésta, ha demostrado su gran talento, con algunos buenos resultados y una gran victoria en Spa. Estamos seguros de queen las tres últimas carreras", apuntó.Raikkonen, por su parte, aseguró haber llegado "de común acuerdo" a la decisión de rescindir el contrato un año antes de lo previsto. "Estoy muy triste al abandonar un equipo en el que he pasado tres años fantásticos, en los que he ganado muchas carreras.Juntos hemos ganado la mitad de los títulos disputados en este tiempo y conseguí el título de pilotos en 2007, haciendo realidad el objetivo que me había puesto al iniciar mi carrera. Siempre me he sentido aquí como en casa y me llevo muy buenos recuerdos", comentó.Alonso será, tomando el testigo de Alfonso de Portago, más de medio siglo después de la andadura del aristócrata en Maranello.Alfonso Cabeza de Vaca, Marqués de Portago,. Apasionado de los deportes, practicaba tenis, golf, polo, aviación y bobsleigh, donde estuvo a punto de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, y la hípica, donde firmó más de 100 victorias en tres años.A mediados de los cincuenta, comienzó a competir en deportes de motor., aunque en principio para competir en el equipo de 'Sport'. Debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia de 1956 y participó en cinco grandes premios para conseguir cuatro puntos, con una segunda plaza en el Gran Premio del Reino Unido de 1956 y una quinta plaza en Argentina en 1957 como mejores resultados.Tras ganarse el respeto de sus grandes rivales, confirmó. Sólo tenía 28 años cuando, el 12 de mayo de 1957, un neumático de su Ferrari explotó, provocando la salida de pista en plena recta, a 60 kilómetros de la llegada a Brescia. Portago, su amigo el periodista Edmund Nelson y nueve espectadores murieron en el accidente.Esta temporada, Alonso no será el único español en Maranello, ya que contará, hasta 2009 tercer piloto, que a partir de la próxima campaña se centrará en el desarrollo de los grandes turismos.