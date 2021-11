El Barça, campeón de la ACB

El Barça es el nuevo campeón de la Liga ACB, y lo ha hecho, además, en las mismas narices del campeón anterior: el Tau Vitoria. Los de Xavi Pascual fueron superiores a los de Dusko Ivanovic y logran, así, la 15ª Liga de su historia.



Uno de los protagonistas del último partido de la final fue el alero Juan Carlos Navarro, que con cinco triples machacó las esperanzas de los de Dusko Ivanovic. En lo personal, se llevó el título de MVP de la final de la ACB.



En su regreso después de un año algo gris en los Memphis Grizzlies de su amigo Pau Gasol, Navarro ha llevado en volandas a su equipo durante toda la temporada y, muy especialmente, en la final. 15 puntos en triples para un total de 19.



Otro de los protagonistas, además de Navarro, fue Xavi Pascual, quien después de coger las riendas del equipo tras la salida precipitada de Dusko Ivanovic en febrero, ha sabido manejar el vestuario, logrando en esta final superar a su 'maestro'.



El partido empezó, como no, con un triple de 'La Bomba' para poner en pie desde el primer minuto a un Palau que ya estaba totalmente entregado. Tras un intercambio de golpes, igualó a cinco el Tau con otro triple, pero fue sólo un espejismo.



Los de Xavi Pascual se fueron con una ventaja de nueve puntos en el primer cuarto y se dedicaron el resto del partido a mantenerla.



No se descompuso el Tau a pesar de la diferencia de puntos, pero sus mejores bazas, como Rakocevic o Splitter, acusaban el cansancio acumulado. A pesar de todo, ambos se fueron con unos números de 20 y 15 puntos, respectivamente.



El base argentino Pablo Prigioni fue el único capaz de secundarles, pero otros como Mickeal o McDonald no estuvieron a la altura. El Barça fue muy superior durante todo el partido y se dedicó a rentabilizar su ventaja.



Otro que cuajó un gran partido fue el pívot australiano David Andersen, que junto a Fran Vázquez se encargó de imponer su ley bajo los aros, tanto el propio como el del Tau.



Aunque no fue campeón de la Liga regular, el Barça supo mostrarse como el mejor equipo de los play offs y, de paso, venció en la final a una de sus bestias negras en la fase del KO; en la final, donde más duele.