2009, el año del Eurobasket y el Anillo

2009 fue, sin duda, uno de los mejores años para el baloncesto español. El mayor reconocimiento llegó a título individual. Pau Gasol consiguió encumbrarse como el primer español en conseguir un título de la NBA. El pívot de Sant Boi formó pareja con Kobe Bryant para cuajar una magistral temporada y lograr el anillo el 15 de junio tras derrotar a Orlando en la final de los 'Playoffs' (4-1) [Repasa toda la información aquí].

La primera canasta de los Lakers la metió Pau Gasol. No era necesariamente una señal pero su juego sutil, resuelto y templado fue decisivo para que el equipo consiguiera el campeonato

El de Sant Boi [Perfil] logró unos números de vértigo en la mejor liga del mundo: 18 puntos, 10 rebotes y cuarenta minutos de media en los 103 partidos que disputó en la temporada. Incluso Aíto, uno de los sabios de este deporte, que vio en él unas grandes cualidades, también se quedó corto con Pau: "Tiene técnica para jugar de uno y de dos, pero no puede jugar de cinco porque le falta peso", afirmaba el técnico cuando lo tuvo a sus órdenes en el Barça.





En septiembre, la Selección se contagió del fenómeno Gasol para ganar también por primera vez el Eurobasket. El pívot catalán fue MVP del torneo y lideró al equipo español, que empezó sufriendo en Polonia y perdiendo ante Serbia, a la que se enfrentaría otra vez en la final y derrotaría con solvencia (85-63) [Repasa aquí toda la información aquí].

En España el baloncesto fue de color azulgrana. El TAU se mostró como el conjunto más regular (28 victorias y 4 derrotas) gracias a un equipazo dirigido por Dusko Ivanovic y capitaneado por Igor Rakocevic, máximo anotador de la ACB con 20 puntos por partido [Repasa aquí un vídeo con las claves del jugador].

Los baskonistas ganaron la Copa del Rey ante el Málaga (98-100), gracias a Teletevoic (20 puntos y 6 triples) y Pete Mickeal, que tomó la responsabilidad en la prórroga [Repasa aquí el torneo].

El Barcelona de Navarro gana la ACB y queda tercero en la Euroliga

El TAU llegó a la final de los "Playoffs" pero en ese punto se tuvo que rendir ante la superioridad del Barça, que se llevó el título de la ACB (3-1) (19 junio de 2009) de la mano de Andersen y un inconmensurable Navarro, MVP de la final. [Revive aquí la final].

01.59 min El Regal Barcelona, campeón de la ACB 2009 recibe el trofeo que acredita su triunfo.

La 'Bomba' hizo historia al sumar su punto 5.000 en la ACB, ser el MVP de los 'Playoffs' y el de la fase regular de la Euroliga. El de Sant Feliu de Llobregat abandonó los Memphies y el sueño de la NBA para volver a reinar en la Ciudad Condal. Sus cifras, cerca de 16 puntos de media en la ACB y 15 en la Euroliga, lo situaron como el mejor español de los que juegan en el viejo contiente.

00.37 min Juan Carlos Navarro, que fue nombrado MVP de la final disputada ante el TAU, ha sumado su quinto título de la ACB con el club azulgrana.

Precisamente en Europa, el equipo de Xavi Pascual no pudo poner la guinda a una gran temporada y fue tercero en la Final Four (3 de mayo de 2009), tras perder ante el CSKA (78-82) y derrotar al Olympiacos (95-79) en la final por el tercer y cuarto puesto [Repasa aquí la Final Four].