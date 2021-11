Todos sabían que Pau iba a llegar lejos en el Mundo del Baloncesto, pero nadie podía imaginarse que se convertiría en el primer español en ganar un anillo ni, mucho menos, en una estrella que ha eclipsado a los super-jugadores de la mejor liga del mundo.Incluso Aíto, uno de los sabios de este deporte, que vio en él unas grandes cualidades, también: "Tiene técnica para jugar de uno y de dos, pero no puede jugar de cinco porque le falta peso", afirmaba el técnico cuando lo tuvo a sus órdenes en el Barça.Sus: 2,15 metros de altura, 118 kilos de peso y un número de pie de 50. Sus números marean: 18 puntos, 10 rebotes y cuarenta minutos de media en los 103 partidos que ha disputado esta temporada.Normal que nadie fuera capaz de imaginar estos datos superlativos cuando el "pequeño" Pauen el Colegio Llor de su Sant Boi de Llobregat natal. Sus privilegiadas cualidades se unieron a un trabajo impecable en su formación de base."Empecé a jugar disfrutando, porque me encantaba el baloncesto. Pienso que ahí está la clave de todo buen jugador. En sentir pasión por lo que haces", declaró Gasol a TVE en una entrevista.Esa pasión desenfrenada por el baloncestoEn su familia, su padre, enfermero, y su madre, médico, siempre se preocuparon porque su colosal altura no le impidiera tocar con los pies en el suelo ni descuidar su formación intelectual.Pero era evidente que Pauen el baloncesto. El de Sant Boi deslumbró al mundo junto con la generación de los 'Juniors de Oro' con la que triunfó en el Mundial de 1998. Un año después debutaría con el Barcelona en Cáceres y, tras un periodo como aprendiz en los banquillos, se destaparía en la temporada 00-01, en la quey él se proclamó como MVP en ambos torneos.En la temporada 2001 se convirtió en el segundo español en jugar en la NBA tras Fernando Martín, yendo a Memphis, donde jugó seis temporadas.La, aunque desde el principio aportó buenas estadísticas para su equipo. Sus padres, Agustí Gasol y Marisa Sáez, dejaron su vida en Catalunya e hicieron las maletas junto con su hijo mediano, Marc, y el pequeño, Adrià, para acompañar a su hijo a la ciudad del Estado de Tenesse.La familia Gasol tuvo que abrirse paso en un ambiente hostil. Pau(novato) europeo que acababa de llegar a la NBA y que no había demostrado nada.Pero, en breve, Estados Unidos descubrió su talento y el resto del mundo también. Su imparable juego y su intimidatoria altura le permitieron proclamarse Campeón del Mundo en 2006 ante Grecia.En febrero de 2008, los Lakers lo ficharon para que ganara el 'anillo' haciendo de escudero a Kobe Bryant.Las cosas no le fueron nada mal esa temporada. Pero a Gasol le quedó la espina clavada de haber perdido la final de la NBA ante los Boston Celtics, un tropiezo que ni el MVP en los Juegos Olímpicos, ni la medalla de plata pudieron hacer olvidar.El 'anillo' era sólo cuestión de tiempo. Pau ya había superado retos más complicados y el torneo de la NBA no se le iba resistir al gigante de Sant Boi.