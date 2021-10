Isinbayeva, nuevo Premio Príncipe de Asturias

además la octava

1987 Sebastian Coe Atletismo. 1988 JUAN ANTONIO SAMARANCH Política deportiva. 1989 SEVERIANO BALLESTEROS Golf. 1990 ALFONSO 'SITO' PONS Motociclismo. 1991 Sergei Bubka Atletismo. 1992 MIGUEL INDURAIN Ciclismo. 1993 Javier Sotomayor Atletismo. 1994 Martina Navratilova Tenis. 1995 Hassiba Boulmerka Atletismo. 1996 Carl Lewis Atletismo. 1997 EQUIPO ESPAÑOL DE MARATON Atletismo. 1998 ARANTXA SANCHEZ VICARIO Tenis. 1999 Steffi Graf Tenis. 2000 Lance Armstrong Ciclismo. 2001 MANUEL ESTIARTE Waterpolo. 2002 Selección basileña de fútbol Fútbol. 2003 Tour de Francia Ciclismo. 2004 Hicham El Guerrouj Atletismo. 2005 FERNANDO ALONSO Fórmula 1. 2006 SELECCION ESPAÑOLA DE BALONCESTO Baloncesto. 2007 Michael Schumacher Fórmula 1. 2008 RAFAEL NADAL Tenis. 2009 Yelena Isinbayeva Atletismo.

La pertiguista rusa Yelena Isinbayeva [Ver perfil] ha sido nombrada nuevo Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2009.Tras dos días de deliberaciones,, ha decidido otrogar el prestigioso galardón a la atleta rusa. Entre las razones por las que se le ha concedido el galardón destacan el ser "la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina. Es bicampeona olímpica y ha superado en 27 ocasiones el récord del Mundo".La atletade la votación. El jurado ha querido remarcar también la promoción del deporte que ha protagonizado con su esfuerzo y su capacidad de sacrificio. "El pasado 28 de agosto logró su última plusmarca en la reunión de Zúrich con un registro de 5,06 metros del Mundial de Atletismo de Berlín , en donde sorprendentemente no logró clasificarse para la final".Isinbayeva, presidente del Jurado del premio. "Me sorprendió mucho que me llamara en persona", afirmó la atleta rusa. "Es un halago recibir un galardón que poseen deportistas tan importantes, incluyendo mi mentor, el pertiguista Sergei Bubka".Isinbayevade prestigiosos deportistas como Pau Gasol, el tenista Roger Federer, la atleta Marta Domíngez, el equipo español de natación sincronizada o el F.C. Barcelona entre otros. Sin embargo, el jurado ha querido reconocer la labor de esta plusmarquista mundial premiándola con este reconocimiento.Se trata de laPríncipe de Asturias, tras los nombramientos de Martina Navratilova (1994), Hassiba Boulmerka (1995), Arantxa Sánchez Vicario (1998) y Steffi Graf (1999).Isinbayeva escon este galardón tras Sebastian Coe (1987), Sergei Bubka (1991), Javier Sotomayor (1993), Hassiba Boulmerka (1995), Carl Lewis (1996), el equipo español de maratón (1997) e Hicham El Guerrouj (2004).El acto de entrega será elen el teatro Campoamor de Oviedo. Los Premios Príncipe de Asturias están dotados con 50.000 euros y la reproducción de una estatuilla diseñada por Joan Miró.Yelena Isinbayeva tiene 27 años y es. La rusa volvió a batir el pasado 28 de agosto en la reunión de Zúrich el récord del mundo, con 5,06 metros, olvidándose del disgusto de no haber conseguido clasificarse para la final del Mundial Atletismo de Berlín La pertiguista posee un total de 27 récords mundiales, 15 de ellos conseguidos al aire libre y 12 en pista cubierta.mundial. Desde entonces, la rusa ha ido pulverizando marcas, superándose a sí misma y demostrando que no tiene rival.En julio de 2005, se convirtió en la primera atleta capaz de superar. El último récord del mundo lo consiguió en la reunión de Zúrich del pasado 28 de agosto: Yelena llegó a saltar 5.06 metros, un centímetro más que en la marca cosechada en los Juegos Olímpicos de Pekín.La pertiguista rusa ya ha puesto fecha para el final de su carrera deportiva y ha anunciado que