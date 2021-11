Madrid tendrá que esperar para ser sede de unos Juegos Olímpicos de verano porque los del año 2016 los organizará Río de Janeiro (Brasil). Igual que ocurrió hace cuatro años, el sueño de la capital de España se esfumó en la votación final y no pudo vencer a la temida rotación continental. [Todo sobre Madrid 2016, en el especial]

01.43 min El COI ha otorgado a Río de Janeiro los Juegos de 2016.

Fueron muchas voces las que desaconsejaron optar a los Juegos de 2016 pese a que en 2012 se celebran en Londres, Europa. Sin embargo, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón pretendía oponer lo que denominó rotación cultural y el hecho de tener el 77% de las instalaciones terminadas en tiempos de crisis.

Esos fueron los argumentos que se esgrimieron durante la visita de la comisión de expertos del Comité Olímpico Internacional (COI), encabezada por la ex atleta marroquí Nawal El Moutawakel.

30.08 min Los representantes del COI han explicado sus impresiones después de su visita durante la última semana en Madrid para evaluar la candidatura de la capital para los Juegos de 2016.

Los miembros del COI tuvieron la oportunidad de ver en mayo instalaciones como la Caja Mágica, sede del Masters de Madrid de tenis, considerada la joya de la corona de la candidatura.

La impresión que se llevaron -y que dejaron a la candidatura- fue de una enorme satisfacción. Se corrigieron errores de 2012 y se guardó un as en la manga. Mónica Figar, hija de la consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, y aspirante a jugadora olímpica de hockey impresionó con un discurso en inglés. No hicieron otro tanto los capitanes del Real Madrid, que 'plantaron' a los miembros del COI en su visita al Bernabéu, aunque su ausencia no repercutió en el informe.

Meses después, en julio, los miembros de la candidatura tuvieron la ocasión de ampliar los datos de la misma ante el COI en la sede de Lausana (Suiza). Fue una comparecencia meramente técnica, pero que también tuvo conclusiones muy positivas entre los delegados españoles, con Gallardón a la cabeza.

01.07 min La candidatura del Madrid 2016 ha impresionado a los miembros del COI en la presentación técnica realizada en Lausana.

El verano llegó con la sensación de tener los deberes hechos y con cierta euforia, pero aún faltaba conocer el informe del COI sobre la visita de mayo. Entonces, los comisarios se guardaron su opinión sobre la candidatura y la visita, pero el día 2 de septiembre la plasmaron en un amplio documento junto a la valoración de las otras candidatas.

04.01 min Alberto Ruiz Galladón ha insistido en las posibilidades que todavía tiene la candidatura de Madrid 2016

Ahí llegó la primera advertencia de que no estaba todo ganado. Aparte de otras salvedades técnicas, sorprendió el hecho de que la de Madrid fuera la única candidatura que no estaba bien presentada. Además, había una crítica sobre la legislación española en materia de dopaje.

El alcalde Gallardón se reivindicó ante los medios españoles defendiendo que eran críticas a aspectos meramente formales, pero quedó la sensación de que toda la euforia previa era exagerada. Aún así, el día 27 se celebró la que se llamó la fiesta de la corazonada, en la que miles de madrileños expresaron en la Plaza de Cibeles su fe en la victoria en la votación de Copenhague (Dinamarca).

00.42 min A partir de las 18:00 se celebra en Cibeles la fiesta de la corazonada para apoyar la candidatura olímpica. Cientos de madrileños mostrarán su entusiasmo para que Madrid sea la sede de los juegos de 2016.

Y llegó el día, el 2 de octubre, en que las ciudades se presentaron ante el COI y la opinión pública de medio mundo en la exposición final. Madrid tuvo que hacer frente a Lula, al matrimonio Obama, a la eficiencia japonesa y a la rotación continental con toda su artillería: Gallardón, Esperanza Aguirre, Zapatero, el Rey, Raúl... incluso el ex presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, quien pidió los Juegos para Madrid como los últimos que se celebrarían en España antes de su muerte, en un emotivo discurso.

01.48 min La presentación de la candidatura de Madrid en Copenhague para los Juegos Olímpicos de Madrid 2016 ha hecho hincapié en la multiculturalidad de la capital española.

Pero nada de eso fue suficiente. Eso sí, en esta ocasión Madrid llegó a la última votación como finalista ante Río de Janeiro. Pero la capital de la 'bossa nova' recogió los votos de Chicago y Tokio para hacer valer la reivindicación de Sudamérica, que nunca antes había albergado unos Juegos.

01.19 min El presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, ha habalado sobre la candidatura de Madrid 2016 un día antes de que el COI decida qué ciudad será la organizadora de los Juegos tras Londres 2012.

De nada valieron los esfuerzos de la candidatura en los días previos, en la denominada jornada de 'lobby'. La votación sirvió para constatar una vez más que no todo en la carrera olímpica es presentar la mejor candidatura. Incluso el príncipe Alberto de Mónaco reconoció a RTVE.es que la rotación continental fue un lastre para Madrid y recomendó a los españoles que se presentaran en 2020.

00.51 min La representación de deportistas españoles desplazados a Copenhague para defender a Madrid 2016 vuelven a casa tristes, decepcionados y, muchos, apostando por que haya un Madrid 2020.

Sin embargo, en esta ocasión no ha habido tanta unanimidad, aunque ya son muchas las voces que reclaman una candidatura para 2020. Pero el incierto futuro político de Gallardón está haciendo que el alcalde retrase su decisión, pese a que ya ha anunciado que se presentará a las elecciones locales de 2011. Para eso quedan menos de dos años y sólo un poco más para presentar la candidatura de 2020, entonces se sabrá.