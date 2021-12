Madrid intentó sacudirse el tópico de la habitual rotación continental entre ediciones sucesivas de los Juegos Olímpicos al pedir a los miembros del COI un cambio cultural, porque "", subrayó el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.Los Juegos de 2016 , que piden Madrid, Tokio, Río de Janeiro y Chicago, se celebrarán cuatro años después de los de Londres."El criterio de universalización que promueve el COI", dijo el alcalde, "más que geográfico tiene que ser cultural. Por eso proponemos unos Juegos mediterráneos y en español". Madrid presentó su proyecto ante casi un centenar de miembros del COI, en el Museo Olímpico de Lausana, un encuentro del que sus responsables salieron "de haber aprovechado la oportunidad".Cuatro años después de haberse quedado a las puertas de ganar la sede de los Juegos de 2012, Madrid insiste, dijo Ruiz-Gallardón, "porquesi no se consigue un objetivo y porque los ciudadanos así lo quieren"."Esta encuentro nos ha dado la oportunidad de dar a conocer, que en tiempos de crisis, con un 77% de las infraestructuras aprobadas, es una garantía absoluta de seguridad", dijo el alcalde."Competimos con tres grandes candidaturas de tres grandes naciones. El éxito de Madrid jamás se fundamentará en una debilidad de otros, sino en que seamos los mejores", dijo.Madrid fue objeto de, aproximadamente como Tokio y Río y la mitad que Chicago."No pondría yo el número de preguntas como indicativo de nada", afirmó Juan Antonio Samaranch, miembro del COI y que estuvo en las cuatro presentaciones. "El número ha sido decreciente, quizá por cansancio de la sala. Pero".Entre las preguntas no hubo ninguna sobre cuestiones financieras, y, aunque sobre la planificación general, y otra sobre dopaje, que fue la misma que hizo a las otras ciudades el presidente de la Comisión Médica del COI, el sueco Arne Ljungqvist.Ambas fueron contestadas por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.nos ha dado ocasión de mostrar uno de los grandes activos que tiene Madrid", dijo el alcalde.La de dopaje se refirió a si había contradicción alguna entre la legislación española y las normas del Movimiento Olímpico, que no es el caso.Otra asunto objeto de interés fue si en España había el mismo nivel de árbitros, entrenadores y técnicos que de deportistas, a lo que respondió afirmativamente Alejandro Blanco, presidente del COE.Lissavetzky comentó tras la presentación que la candidatura de Madrid "ha ganado credibilidad y fuerza y ha llegado al punto de madurez necesario"."Hemos dado", añadió.Juan Antonio Samaranch dijo, de forma irónica, que el aplauso que había recibido la presentación de Madrid había sido "más caluroso de lo que era necesario".Los candidatos consideran que fueron muy bien acogidos los vídeos, en particular el que muestra a Rafael Nadal, Raúl González, Manuel Estiarte o Joan Lino como guías de las instalaciones.Las cuatro ciudades mantendrán el juevesen un hotel de Lausana.