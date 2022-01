Espectáculo y justicia. Esos han sido los valores estrella de la candidatura brasileña para conseguir los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro . Con una presentación que no ha dudado en recurrir a los, el núcleo de su argumento ha sido la necesidad de albergar unos Juegos en Sudámerica por primera vez en la historia, argumento clave para su victoria final.La injusticia de la inexistencia de Juegos en este continente hasta ahora la hicieron patente en su presentación con: el primero mostraba sobre un mapa la localización de todos los Juegos Olímpicos, con la mayoría de ellos en Estados Unidos y Europa y sólo dos en el hemisferio sur (Melbourne y Sidney). El segundo gráfico dejaba claro quecon dos años de diferencia.La candidatura, la seguridad. El gobenador del Estado ha asegurado que habrá un mando único que coordinará la seguridad e incluso ha presentado a una de las integrantes del equipo, la capitana Priscila.Isabel Swan, bronce en vela en Pekín 2008, ha dadorepasando las instalaciones que les acogerán. También ha presentado a: Pelé, el niño que jugaba al fútbol con un calcetín enrollado; el nadador paralímpico Daniel Días y la atleta Bárbara Leoncio, la chica que corría descalza y ganaba a todos los niños.El presidenteha sido el principal defensor de Río defendiendo el crecimiento económico de su país (la décima economía del mundo), y asegurando que no sólo son los Juegos de Brasil, sino de toda Sudamérica. ", para nosotros será algo inolvidable", aseguraba en la presentación.Uno de los puntos fuertes de la candidatura es la reutilización de las instalaciones: la Villa Olímpica se transformará en bloques de viviendas yen la zona principal de los Juegos.Tras conocer la victoria de Río, Lula ha asegurado que "era necesario que un país del tercer mundo pudiese albergar unas olimpiadas", para que "aquellas personas que a veces se sienten de segunda clase, que no se quieren dar importancia" sepan que son como el resto del mundo, dijo al borde de las lágrimas."Por ser un país colonizado, tenemos la manía de sentirnos pequeños, no ser importantes, que no podíamos y otros, sí. Queríamos esta oportunidad para ser una gran nación, sabemos trabajar cuando somos provocados", dijo Lula enVisiblemente emocionado, ha destacado el "trabajo extraordinario" realizado por las administraciones brasileñas implicadas en la candidatura, pues han demostrado que tienen "capacidad para albergar unos juegos olímpicos". Asimismo, el dirigente ha destacado que más de 500 personas han trabajado en la elaboración de la presentación de Río 2016.Aunque no ha significado un obstáculo insalvable, una de las mayores preocupaciones del COI, el alojamiento, no ha quedado disipada. Elha preguntado por el plan para albergar a visitantes en cruceros y el alcalde Eduardo Paes sólo ha sido capaz de responder que hay ocho cruceros asegurados y se está en negociaciones con otros seis.Otro aspecto preocupante, el dopaje, ha sido afrontado con firmeza por la delegación. El presidente del Comité Carlos Nuzman ha recordado que, como ya confirmó el presidente del Tribunal Supremo al COI.Las bondades de Río han quedado demostradas en el vídeo de presentación de candidatura, en el que. Toda una declaración de intenciones para los que prometen ser los Juegos más espectaculares de la historia. Sergio Cabral, gobernador del estado de Río, ha recordado que es "" según la revista Forbes.En este sentido, Lula ha subrayado que su país, de 190 millones de habitantes, va a mostrar "la más extraordinaria olimpiada que el mundo ha visto". "Sabemos que es mucho trabajo, pero nosotros estamos trabajando ya", sentenció.