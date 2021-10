"Madrid está lista para organizar los Juegos"

Por fin llegaron las palabras de la comisión evaluadora y, aunque arrancadas en el turno de preguntas, la presidenta Nawal El Moutawakel dijo las que un 85% de españoles están deseando oir: "Se hicieron de rogar los miembros del COI después dely este viernes comparecieron para refrendar lo que Madrid 2016 ya había adelantado: les gustó el enorme apoyo a la candidatura en todos los niveles, la implicación de los deportistas y el grado de realización de las sedes.En las próximas semanas el equipo presidido por la marroquí deberá elaborar un, que será la nota a presentar el 2 de septiembre, un mes antes de la decisiva votación. Antes, el 17 de junio habrá una última presentación técnica en la que recibirán, entre otra documentación, aquellas respuestas que el comité de candidatura se comprometió a dar por escrito.Una de las cosas que dejaron claras, en más de una ocasión, es que la organización de los Juegos se regirá, tratando de despejar las dudas sobre la temidaTanto El Moutawakel como Gilbert Felli, que la apoyó en determinados momentos, fueron rotundos en que ganará "la mejor". Además, adviertieron a pesar de los halagos queLos miembros del COI quedaron impresionados con el apoyo de la Casa Real y del Gobierno , y disfrutarony Raúl González. También se divirtieron en el Bernabéu , "un icono para nosotros; lo siento por el 2-6 del Barça", dijo El Moutawakel.Fueron algunos de los recuerdos, junto a la posibilidad de conocer al presidente de honor del COI, Juan Antonio Samaranch, con que se van de Madrid, una ciudad que no tuvieron tiempo de conocer más allá de las sedes: "".El apoyo de la sociedad a la candidatura sólo lo conocen a través de la encuesta. Lo único que vieron fue "el apoyo de los niños, de los olímpicos y de la gente con que nos hemos reunido". No obstante, Gilbert Felli matizó que no hay muchos países que cuenten "con cuatro periódicos deportivos", como muestra de la importancia del deporte en la sociedad española."Tener una infraestructura que sirva más allá de 2016", confirmó El Moutawakel sobre la importancia del legado. A este respecto, Felli añadió que les ha gustado ver que Madrid "ha organizado muchos eventos deportivos" en las sedes actuales.También valoran el hecho de que las candidaturas sepan venderse en tiempos de crisis, pero no sólo Madrid: "Todas las candidaturas creen que los Juegos tendrán un efecto positivo en la crisis", dijo Felli, a lo que El Moutawakel añadió que la crisis "no durará para siempre".Sobre la polémica con la Agencia Mundial Antidopaje y las críticas a la legislación española, únicamente se limitaron a decir que habían hablado de ello por la mañana: "Se nos ha facilitado documentación que vamos a estudiar".La presidenta de la comisión de evaluación cerró la rueda de prensa deseando "".