El Madrid ficha a Cristiano Ronaldo por 94 millones

El Manchester United ha aceptado una oferta del Real Madrid de 80 millones de libras, más de 93 millones de euros, por Cristiano Ronaldo, según ha reconocido el propio club inglés en su página web y ha confirmado a su vez el Madrid en un comunicado oficial Según un breve comunicado en la página oficial de los 'red devils', ante las insistentes peticiones del jugador portugués, que había expresado su deseo de abandonar el equipo con el que ha ganado las dos últimas ligas inglesas y una Liga de Campeones, el Manchester United ha accedido a dar permiso a su estrella, y sus representantes para entablar conversaciones con el Real Madrid.



Se espera que las conversaciones concluyan antes del 30 de junio, fecha hasta la cual el Manchester no se involucra en las negociaciones entre el club presidido por Florentino Pérez y el internacional portugués.



El Manchester United califica el precio del traspaso, que se aproxima a los 94 millones de euros, de "récord mundial". Y con razón, dado que es el traspaso más alto pagado en la historia por un futbolista. En la operación se encuentra el Real Madrid, el equipo que ostentaba los récords siguientes, con el fichaje de Zinedine Zidane a la Juventus, por el que Florentino Pérez pagó 72 millones de euros en 2001, el de Kaká al Milán (65 millones) y el de Figo al Barça (60 millones) en el año 2000.



El segundo 'crack' que contrata el Madrid



Pocas horas antes de concretarse el fichaje, el director general del Real Madrid, Jorge Valdano, en un desliz más bien voluntario ya adelantaba en TVE que "Cristiano es un jugador muy interesante", defendiendo su comportamiento profesional por encima de su 'genio' mediático y su imagen de "postal futbolística".



"Según la información que hemos recabado, es un excelente profesional. No se tiene el cuerpo que tiene para jugar, que es una postal futbolística, sin trabajar muchísimo", explicó. "Otra cosa es", añadió, "que su condición de guapo oficial, de modelo social o publicitario desenfoque un poco su imagen", aunque no hay dudas sobre que "es un futbolista grande".



El de Cristiano Ronaldo es el segundo fichaje del Real Madrid, después de que se confirmara la contratación del brasileño del Milan Kaká por unos 65 millones de euros.



Podría perderse la pretemporada



Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, ha sido desde hace un tiempo centro del interés del club madrileño, cuyo nuevo presidente, Florentino Pérez, dijo a principios de esta semana que haría todo lo posible por llevarse al jugador al Bernabeu.



Bota de Oro, Balón de Oro, FIFA World Player... todos los premios concedidos en 2008, el portugués, fue el mejor jugador del mundo en 2008, puesto que hoy disputa con el barcelonista Leo Messi.



No obstante, los aficionados del Madrid tardarán todavía en verle vestido con su nueva camiseta. Ronaldo podría tener que someterse a una operación de hernia que le impediría hacer la pretemporada. El diario portugués "A Bola" negó que el futbolista vaya a ser intervenido quirúrgicamente.



Si el club inglés determina que el internacional necesita someterse a una intervención, Ronaldo estaría de baja durante aproximadamente un mes.