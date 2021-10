Los futbolistas y otros trabajadores desplazados con elevados ingresos tributarán al tipo general a partir del próximo año, tras acordar el PSOE una enmienda transaccional con IU-ICV y BNG para los presupuestos de 2010 que incorporará la denominada "Ley Beckham".

Así lo ha anunciado el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, y el portavoz de ICV, Joan Herrera, señalando que votarán a favor de la medida en la Comisión de Presupuestos en la que se debaten las enmiendas al articulado de las cuentas del próximo año.

“Deberán tributar al 43% y no al 23% como hasta ahora“

Así, los trabajadores desplazados a España con rentas superiores a 600.000 euros anuales tributarán en el IRPF de no residentes al tipo general, del 43%, y no al del 24%, como sucedía hasta ahora, en una medida que trataba de atraer a empleados de elevada cualificación.

No retroactiva

Herrera ha mostrado su satisfacción por esta medida y por la reforma fiscal de la "Ley Beckham", "que acabará con tipos insólitos" y que en un principio estaba "pensada para científicos" y no para "el beneficio de los futbolistas", ha señalado.

La medida, en cualquier caso, no tiene efectos retroactivos y sólo se aplicará a aquellos trabajadores extranjeros no residentes que hayan firmado sus contratos a partir del 1 de enero de 2010, según han confirmado fuentes del Grupo Parlamentario Socialista. En otras palabras, Cristiano Ronaldo o Ibrahimovich, los dos grandes fichajes de la última temporada, no verán modificada su tributación, al haber sido contratados en 2009.

Asimismo, tanto BNG como IU-ICV han acordado con el Gobierno mantener la deducción de 400 euros para las rentas más bajas, entre otras enmiendas.