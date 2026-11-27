A Napoleón Bonaparte se le atribuye la siguiente frase: "A los aliados siempre hay que tratarlos como si algún día pudieran convertirse en enemigos". El que es considerado como el mayor estratega de la historia era plenamente consciente de cómo hasta los más fieles podían ponerse en su contra ante la mera posibilidad de derrota. De cara a este domingo, PP, PSOE, Vox y Frente Amplio son conocedores de la importancia de expandir su ideario más allá de las fronteras y establecer alianzas internacionales, sin dejar de cubrirse las espaldas.

Países como Marruecos, Israel o Estados Unidos han aparecido de forma inevitable en la campaña. Mientras que el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el candidato marroquí" en varios mítines y entrevistas, los socialistas han incluido en Cataluña a Donald Trump, Javier Milei, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu en un poster publicitario: "Si tú no vas, ellos mandan", reza el texto, apelando al voto útil para impedir la injerencia de la ultraderecha global en el Ejecutivo de España.

Pero para entender qué se esconde detrás de estos intercambios, debemos ahondar en las relaciones geopolíticas que han fraguado los cuatro principales partidos en su política exterior y cómo se han movido dentro del complejo mapa del nuevo orden mundial.

Pedro Sánchez, abanderado del discurso antibelicista en Europa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saluda al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante un acto organizado por el regidorBorja Puig de la BellacasaMoncloa / Borja Puig de la Bellacasa

¿Qué propone su programa electoral? Los socialistas apuestan por la defensa del "multilateralismo, el derecho internacional y la cooperación". Sin embargo, la cuestión del Sahara Occidental no aparece en el programa. Respecto a los conflictos armados activos, mantienen su apoyo a Ucrania y defienden la solución de dos Estados para Israel y Palestina, el principal sello de identidad del Ejecutivo en política exterior.

Para un candidato que ha llevado su política exterior por bandera, recibir el apoyo de sus aliados era muy importante. Durante la campaña, Pedro Sánchez ha intentado aprovechar el tirón progresista en la escena internacional tras la debacle de los republicanos en las midterm de Estados Unidos o la sorprendente victoria de Lula da Silva en Brasil frente a Flávio Bolsonaro.

En el caso de Brasil, es la primera vez que un candidato a la Presidencia gana en segunda vuelta después de haber perdido en la primera ronda. El líder del PSOE ha apelado a esta hazaña de Lula en varias ocasiones: "Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo acaba de empezar", escribía en sus redes sociales. Para Eduardo Bayón, politólogo y consultor en Comunicación Política, estas victorias de la izquierda permiten a Sánchez argumentar que el escenario español "no está escrito", a pesar de lo que dicen las encuestas.

El reelegido mandatario brasileño realizó un breve viaje a España la semana pasada para apoyar a Sánchez en campaña y, aunque tuvieron que cancelar el acto previsto por una afonía de Lula, ambos líderes progresistas se reunieron en la Moncloa: "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España", afirmó el brasileño en el encuentro, mientras advertía del peligro de la ultraderecha.

Durante sus ocho años de mandato, el líder del PSOE ha buscado mostrarse como un "faro del progresismo". Ha mantenido una postura firme contra la guerra lanzada por Israel en la Franja de Gaza y la gestión de Netanyahu, en contraposición con la tibieza de otros mandatarios europeos. Sánchez aprobó el embargo de armas a Tel Aviv, y se sumó al caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para determinar si Israel está cometiendo un genocidio.

Esta posición de liderazgo dentro del centroizquierda europeo, representado por él y la danesa Mette Frederiksen —con la que mantiene discrepancias respecto a la cuestión migratoria—, se ha convertido en un punto fuerte en su imagen exterior. Le Monde le definía el pasado mes de abril como un "líder fuerte en el escenario mundial, en contraste con su vulnerabilidad en asuntos domésticos".

Su firmeza ante Netanyahu ha provocado tensiones en su relación con la Administración de Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca lo ha calificado como un socio "horrible" que "no paga", en relación con su insistencia en elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa nacional: "No quiero hacer más negocios comerciales con España nunca más. Es una causa perdida", declaraba en una reunión con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

La soledad ideológica de Sánchez dentro de los Veintisiete se ha manifestado especialmente en materia de inmigración. Mientras la UE ha comenzado a perfilar una nueva doctrina más agresiva, su Gobierno ha defendido una regulación de fronteras "legal", pero "humanitaria", reforzando la cooperación con los países de origen. El pasado mes de octubre, el Consejo europeo aprobó la creación de centros de migrantes en terceros países, y tan solo el titular de Exteriores español, Fernando Grande-Marlaska, votó en contra.

Su postura más controvertida en política exterior son sus relaciones con Marruecos y el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, territorio que se encuentra actualmente ocupado en un 80% por el país magrebí. El gran punto de inflexión llegó en 2022, con una misiva de Sánchez a Mohamed VI en la que manifestó su preferencia a la propuesta de autonomía del territorio dentro del Reino de Marruecos, la opción defendida por Rabat.

Las relaciones con el país vecino han estado marcadas por la coerción y el uso de los flujos migratorios como arma. En 2021, cerca de 9.000 personas entraron en Ceuta, en un acto de represalia del Gobierno marroquí por haber acogido al entonces líder del Frente Polisario en un hospital español. Cinco años después, el pasado mes de julio, tuvo lugar la entrada masiva e irregular de más de 70.000 migrantes. De cara al público, la Administración española asegura que las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en buen estado.

Feijóo, ante el reto de reforzar la política exterior del partido

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred WeberAlberto Ortega / Europa Press / Getty

¿Qué defienden en su programa electoral? Los populares hacen énfasis en la necesidad de informar al Congreso sobre cualquier giro geopolítico estratégico, como el del Ejecutivo de Sánchez respecto al Sahara Occidental. Es esta cuestión donde la oposición presenta una verdadera discrepancia con el Gobierno anterior, ya que pretendería volver a la postura tradicional de España en vez de respaldar el plan marroquí. Por lo demás, su estrategia no difiere de la que están tomando el resto de países de la UE: europeísmo, estar "siempre con Ucrania" frente a Rusia, "recuperar el vínculo transatlántico" y un "compromiso por la paz en Oriente Medio", mostrando al régimen iraní como principal "elemento desestabilizador de la región". Respecto a Gaza, reconoce el daño causado a la población civil, aunque sin emplear términos que incriminen directamente a Israel.

La mayoría de encuestas apuntan a que Alberto Núñez Feijóo será el nuevo presidente del Gobierno de España y algunos de sus retos en el exterior serían reforzar su influencia en el Grupo Popular en Europa y estrechar lazos con América Latina. "Feijóo no ha conseguido definir una política exterior reconocible", afirma Anna López, doctora en Ciencia Política. "Esto contrasta con su antecesor Aznar, que tenía una agenda internacional muy personalista con esa relación con Bush, y se asemeja más al perfil discreto de Rajoy".

El PP tiene un peso cuantitativo importante dentro del Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza mayoritaria de la Eurocámara (22 escaños de los 185 de la agrupación), pero López distingue entre representación parlamentaria y liderazgo político: "Feijóo tiene acceso a una estructura política muy poderosa en Europa, pero no es quien determina las grandes orientaciones de esa familia".

El presidente de los populares europeos, Manfred Weber, ha mostrado su respaldo a su candidatura, asegurando que es "el hombre correcto para hacerse con el liderazgo".

El otro territorio que el candidato gallego quiere conquistar se encuentra cruzando el Atlántico: Latinoamérica se presenta como un reto para los populares, que han visto cómo la reciente oleada de líderes conservadores en la región se han alineado mayoritariamente con Vox. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí que ha mantenido encuentros con líderes como el presidente argentino, Javier Milei, convirtiéndose en el único eslabón de los populares que los une a la ola ultra en la región.

"Es verdad que el PP tiene en su agenda el teléfono de quienes dirigen la Comisión Europea. Pero Vox, en cambio, tiene los teléfonos de numerosos líderes que gobiernan en distintos países, empezando por Estados Unidos y pasando por América Latina", explica Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. El historiador matiza que, más que haber perdido apoyos en Iberoamérica, los partidos aliados de los populares han sido derrotados en sus países por fuerzas más ultras.

Para resolver esto, Feijóo aprovechó la reciente Cumbre Iberoamericana para apoyar a la opositora venezolana María Corina Machado y reunirse con el presidente chileno, José Antonio Kast. El PP promete mantener su apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela, así como a las de Cuba y Nicaragua, gobernados por regímenes autoritarios.

Con quien sí se ha mostrado muy contundente es con Marruecos, al que acusa, a diferencia de Sánchez, de estar "detrás" de la "invasión" en Ceuta. Pero a diferencia de Vox, que aboga por romper relaciones con el país vecino, los populares se muestran más cautelosos.

Abascal, un líder arropado por la familia ultra global

El líder de VOX, Santiago Abascal, y el presidente de Argentina, Javier Milei, durante un acto de VOX, celebrado en 2024 en el Palacio de Vistalegre, en MadridA. Perez Meca/Europa Press/Getty

¿Qué defienden en su programa electoral? "Ceuta y Melilla" protagonizan el primer apartado de las páginas del programa electoral de Vox, donde prometen la militarización de la frontera y la suspensión de acuerdos internacionales y revisar las relaciones diplomáticas con Marruecos. Asimismo, coinciden con la doctrina de la OTAN respecto a aumentar el gasto en Defensa. Aunque el conflicto palestino-israelí no es mencionado, Abascal prometió a Netanyahu en 2024 "revocar" el reconocimiento de Palestina si llegaba a proclamarse presidente del Gobierno y elogió la "firmeza" de Israel.

"Hay que sacar a los socialistas a patadas", clamaba por videollamada Milei a su socio español, el candidato por Vox Santiago Abascal, su "amigo" y "aliado", con el que se reunió semanas después en Madrid por motivo de la Cumbre Iberoamericana.

Antes de comenzar la campaña, Abascal recibió el apoyo de sus socios internacionales a través de un video en el que aparecieron líderes ultraconservadores de todos los continentes: el propio Milei, la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán, el brasileño Flavio Bolsonaro, la alemana Alice Weidel o los italianos Matteo Salvini y Giorgia Meloni, entre otros.

"En todo el siglo XXI no existe una familia ideológica tan estructurada y organizada como la extrema derecha global actual", asegura López. Forti añade que detrás de estas fuerzas políticas hay una "tupida red de asociaciones, fundaciones, institutos y think tanks que trabajan precisamente en esa dirección".

Lo cierto es que, en materia geopolítica, la formación verde aspira a una posición privilegiada en el mapa: pretende servir de puente entre los líderes ultraconservadores latinoamericanos y la efervescente extrema derecha europea, algo que no posee ningún otro político de la familia.

Aunque sus últimos acercamientos más sonados han sido con mandatarios del otro continente, con los que comparte idioma y valores cristianos, eso no le impide mantener buenas relaciones con las tres familias de la extrema derecha de la Eurocámara: los Patriots for Europe, a los que pertenece Vox junto a la Agrupación Nacional de Le Pen, el Fidesz de Orbán o la Liga de Salvini; el grupo Europa de las Naciones Soberanas, donde se encuentran los alemanes de la AfD; y los Conservadores y Reformistas, con los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni como máximo exponente.

"Aunque Vox previamente formaba parte de los Reformistas, Orbán decidió sumarse a la operación y se cambió de camiseta. Desde 2024, Abascal es presidente de los Patriots en parte como compensación por ese apoyo", apunta Forti. López explica que, desde la derrota electoral de Orbán, el partido vive una suerte de reestructuración.

Varios factores diferencian a Vox del resto de formaciones de su espectro político. La analista señala el peso de la religión como un factor determinante: "La extrema derecha española es antifeminista, como la italiana o la polaca, debido al peso del catolicismo. Eso la diferencia de la francesa o la neerlandesa, donde defienden el denominado 'feminacionalismo': extrapolar el mensaje antiinmigración a las problemáticas de género", asegura López. En materia económica, la formación de Abascal también ha ido mutando a medida que aumentaba su techo: si bien en sus comienzos defendía un ultraliberalismo similar al de Milei, en los últimos años ha vivido un giro lepenista: "Ha aparecido en su discurso, a través de la prioridad nacional, el llamado 'Estado del bienestar chovinista': una socialdemocracia donde los servicios públicos son solo para los nacionales".

La política exterior del posible aliado de coalición del Partido Popular tiene otras aristas, como su confraternidad con el Estado de Israel y el Likud de Benjamín Nentanyahu: "La relación es muy intensa y no solo es una cuestión de afinidad ideológica. Abascal fue uno de los primeros líderes que visitó a Netanyahu junto con Orbán tras los ataques de Hamás del 7 de octubre", recuerda López. Año y medio después, el Likud fue aceptado como socio observador en Patriots. Esta alianza con Israel ha provocado disputas incluso dentro del propio partido, como con su ex secretario general, Javier Ortega Smith.

Asimismo, Vox es afín desde sus inicios al movimiento MAGA de Trump, una las principales referencias de la extrema derecha global. Abascal ha defendido públicamente cuestiones como el rapto del presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro o la guerra lanzada por EE.UU. contra Irán. El pasado mes de abril, en una entrevista con el medio digital El Debate, el líder de Vox afirmó que Trump "defendía los intereses de EE.UU., no los de España", pero que respetaba a los líderes "que defienden los intereses de su propio país". No obstante, en un alarde de pragmatismo político, Abascal ha preferido no mentar al inquilino de la Casa Blanca en campaña, consciente de que debe reservar cierta autonomía cuando los intereses nacionales entran en contradicción y que la imagen internacional del republicano no pasa por un buen momento tras su derrota en las elecciones de medio mandato.

Ada Colau, en busca de la fórmula de las izquierdas francesa y alemana

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata por Frente Amplio, llega al aeropuerto de Barcelona tras ser repatriados desde Israel, en octubre de 2025Albert Llop / NurPhoto / Getty Images

¿Qué defienden en su programa electoral? Los de Colau abogan por una "acción humanitaria basada en principios", una cooperación descentralizada que escuche a los movimientos sociales, retirar el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental e impulsar un referéndum libre supervisado por Naciones Unidas. Además, rechazan el compromiso de la OTAN de destinar el 5% del PIB en Defensa y anuncian su "solidaridad con el pueblo ucraniano". La masacre en Gaza está muy presente en estas páginas: promueven un embargo de armas permanente a Israel y apoyan "la justicia internacional" por Palestina.

Tras un apresurado casting de candidatos, la coalición que ocupará el espacio político de la izquierda en estas elecciones está liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, probablemente la cara más visible de la agrupación fuera de España. Durante sus ocho años en el Consistorio, la candidata forjó un perfil exterior basado en el municipalismo internacional, un espacio en el que "tuvo un papel importante", según considera el investigador principal del CIDOB, Héctor Sánchez Margalef. Su principal escaparate ha sido la red Fearless Cities, un movimiento de gobiernos locales que aglutina ciudades como Bruselas, Nueva York, Berlín, Lisboa o la propia Barcelona.

Frente Amplio aparece en el mapa geopolítico en un momento en el que la izquierda alternativa europea, aquella al costado de la formación de centroizquierda tradicional, presenta episodios concretos de cierta recuperación, a pesar del auge general de la ultraderecha. Es el caso del buen estado de forma del partido izquierda radical La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que se disputará la Presidencia del país contra Le Pen; y la contundente victoria de Die Linke (La Izquierda) en Berlín. De hecho, algunas medidas que ha propuesto la coalición recientemente, como la de reconocer jurídicamente a la amistad como "familia elegida", fueron impulsadas previamente en Francia por los de Mélenchon, como la propia Colau explicó en un video.

Sin embargo, la coalición progresista no se ha contagiado y se ha estancado en las encuestas: "Los casos de Francia y Alemania responden a circunstancias concretas, como la debilidad que afrontan sus partidos socialdemócratas", explica Margalef. En el caso de España, "la izquierda alternativa todavía está impulsada por los vientos del 15M, aunque cada vez soplan con menos fuerza".

De todas las formaciones que componen Frente Amplio, Izquierda Unida es la que tiene unos lazos históricos más consolidados. Fue una de las fundadoras del espacio parlamentario que hoy se conoce como La Izquierda en la Eurocámara, y tradicionalmente ha mandado diputados al PE desde su creación. Sin embargo, en las últimas elecciones, el partido se quedó sin representación parlamentaria en Europa.

Actualmente, los únicos partidos con eurodiputados son Sumar, representado por Estrella Galán en el grupo de La Izquierda (del que es vicepresidenta la candidata por Podemos Irene Montero), y los Comuns mediante Jaume Asens, dentro de Los Verdes/Alianza Libre. Estos son los dos principales grupos parlamentarios progresistas de Bruselas, aunque se diferencian en algunos aspectos: "Los Verdes han sido tradicionalmente menos críticos con el Gobierno de Netanyahu, mientras que en La Izquierda algunos partidos han mantenido posiciones más contrarias a la OTAN o a Estados Unidos, y han mostrado un apoyo más tibio a Ucrania", afirma Margalef.