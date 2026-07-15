La unión de la derecha de Europa y América Latina, afianzada en el foro del Partido Popular Europeo en Madrid

Madrid ha albergado una iniciativa del Partido Popular Europeo (PPE), el denominado Foro Libertas, con la participación de dirigentes políticos y representantes institucionales de Europa e Iberoamérica, en una jornada de reivindicación y unión para el centroderecha de Occidente frente a las "amenazas globales del populismo".

Más de 60 partidos conservadores procedentes de 42 países, con el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, y su secretaria general Dolors Montserrat como impulsores. Entre los asistentes más destacados se encuentran el presidente del Partido Popular de España (PP), Alberto Núñez Feijóo; el vicepresidente italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani; y el opositor venezolano Edmundo González. Además, han intervenido de forma telemática la presidenta de Perú recientemente electa, Keiko Fujimori; la opositora venezolana María Corina Machado y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.

Una jornada enmarcada dentro de las celebraciones del 50 aniversario del PPE, el partido con mayor representación actualmente en la Eurocámara. El jueves, el foro finalizará con una segunda jornada en la que participarán los activistas cubanos Rosa María Payá y José Daniel Ferrer y el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

Alianza entre Europa e Iberoamérica "Este foro representa un puente a ambos lados del Atlántico", ha afirmado Weber en su intervención. Ese ha sido uno de los principales leitmotiv del acto, la consagración de una alianza conservadora entre Europa y Latinoamérica, dos regiones que en los últimos años han efectuado una metamorfosis ideológica en la mayoría de sus estados. En un lado, con la aparición de gobiernos derechistas en Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia o Perú, entre otros. En el otro, con una hegemonía de los gobiernos conservadores, siendo España y Dinamarca los únicos grandes países de la Unión Europea con una administración de centroizquierda. "Europa y América Latina intentan favorecer un camino de prosperidad", ha continuado el líder del PPE ."Recientemente hemos visto el apoyo de la UE a países víctimas de desastres naturales. Cuando nuestros aliados se encuentran en dificultades, estamos destinados a ayudarles". El vicepresidente italiano Tajani también ha vanagloriado esta unión, afirmando que tanto Europa como América Latina comparten "valores, tradición, idiomas y religión". Feijóo ha enfatizado la fuerza de ambos: "Formamos parte del mismo polo moral, somos el 21% del PIB mundial, comparable a China. Algunos quieren levantar entre Europa y América Latina, nosotros reivindicamos la fraternidad". Todos los políticos se han congratulado por el histórico acuerdo UE-Mercosur, que entró en vigor el pasado mes de mayo, un convenio que supone la supresión de los aranceles del 91% de los productos que Europa exporta a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Un mercado conjunto de 750 millones de habitantes, el 10% de la población mundial. Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: claves, impacto económico y ganadores y perdedores I. P. Chávarri Además, la UE también cuenta con acuerdos comerciales con México y con Chile, que provocan que el 99% de los productos intercambiados entre la Unión y ambos países estés libres de aranceles.

Machado exige una reconstrucción democrática Más adelante, María Corina Machado ha conversado de forma telemática con Dolors Montserrat, y ha asegurado que va a regresar a Venezuela para cumplir su objetivo, una "transición política democrática": "Los terremotos han evidenciado la corrupción de un régimen que aún no se ha extinguido", ha declarado los líderes conservadores, a quienes, asegura, recibirá "pronto" en su país en "pleno proceso de reconstrucción democrática. Una transición institucional, afirma, para la que Venezuela nunca había estado "tan lista" como ahora. "María Corina Machado llega a un encuentro con venezolanos en Ciudad de Panamá en mayo de 2026 Enea Lebrun Enea Lebrun/Getty Images Para la actual Premio Nobel de la Paz, el trágico doble seísmo en La Guaira ha demostrado que el pueblo venezolano está "más cohesionado que nunca", y unido en su desprecio al régimen: "No solo derribó cientos de edificaciones, ni mató a miles de venezolanos, evidenció el horror de un sistema basado en la mentira", ha afirmado. Para Machado, "creer que el país puede ser reconstruido por los que generaron tanto dolor es desconocer Venezuela". Estados Unidos, la piedra en el zapato de María Corina Machado en sus intentos frustrados de volver a Venezuela Marta Rey Maté Desde 2023, la líder de Vente Venezuela ha ejercido como una de las principales voces contra el régimen de Nicolás Maduro. En 2025 abandonó su país para recoger su Nobel, y hasta el día de hoy no ha logrado regresar. Tras la captura de Maduro por parte de las tropas estadounidenses, el presidente de EE.UU. Donald Trump decidió tenderle la mano a la por aquel entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez en vez de a la opositora, y alegó que Machado no contaba con el apoyo pleno de la gente. Después de que esta le otorgase su galardón, muy ansiado para el líder de la Casa Blanca, Washington ha prometido a la venezolana una participación en la transición política del país que aún no se ha cumplido. El resto de políticos de la jornada, en especial Tajani y Feijóo, han abogado por la consecución de unas elecciones democráticas en Venezuela y han destacado el compromiso de María Corina Machado y Edmundo González.