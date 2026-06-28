Un aragonés en la élite de la NBA, España y México refuerzan su amistad y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ una fecha para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, asexuales y otras orientaciones e identidades no contempladas en unas siglas que algunos y algunas siguen sin tolerar. En 2026 sigue habiendo países donde la diversidad sexual está perseguida y criminalizada. Pepa Bueno dedica su último videopodcast de la temporada a la memoria LGTBIQA+ en un especial de ‘La Semana’ desde el Cine Doré de Madrid.

Este 28 de junio es también el Día Mundial del Árbol que los suecos empezaron a celebrar en 1840, y el Día Internacional de la Detección Neonatal, más conocida como “prueba del talón”, una auténtica revolución médica que ha salvado millones de vidas. Esta sencilla prueba que le hacen a los bebés a los pocos días de vida sirve para detectar enfermedades graves, y algunas de las raras o poco frecuentes, antes de que den la cara. Como la Fenilcetonuria, que hoy también celebra su día mundial.

Para los más alternativos diremos que pueden festejar en este último domingo de junio el Día Internacional del Piercing Corporal y, si son peruanos o amantes de la buena cocina, el Día Nacional del Ceviche. O cebiche, que el buen gusto no hace distingos entre bes grandes y chicas.

En lo que se refiere a las efemérides conviene recordar que tal día como hoy, pero de 1927, comenzaba a operar la aerolínea española Iberia. Y en 1919, un 28 de junio, más de 50 países firmaban el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. A los amantes de los perros y a los que se dejan amar por ellos, les gustará saber que tal día como hoy, pero de 1859, se celebró en la ciudad inglesa de Newcastle la primera exposición canina de la historia.

Y aunque el papa ya no está en España no olvidamos a la mayoría católica que este domingo recuerda a San Ireneo de Lyon, el teólogo más destacado del siglo II y primer gran defensor de la fe ortodoxa. Pero es que mañana es la fiesta de san Pedro y san Pablo. Y eso son palabras mayores. Hablamos de los dos artífices de la Iglesia Católica, el que quería que sólo fuera para los de tradición judía, como Jesús, y el que la abrió a todo el mundo sin haber conocido a Jesús personalmente. En España, por lo que sea, somos más de sanpedros que de sanpablos. Cuestión de prioridades (nacionales o fraternales).

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 11.000 Son toneladas de pistacho producidas en Castilla-La Mancha. 11.000 toneladas de este nuevo oro verde procedentes del 25% de las plantas que están en producción. Pero es que, además, en la región manchega se concentra el 80% de la superficie de pistacho plantada en España. De ahí que Toledo, capital autonómica, se convierta los próximos 27 y 28 de enero de 2027 en la sede del I Congreso Mundial del Pîstacho. Como lo lees. La organización del World Pistachio Congress -así, en inglés, parece más potente- prevé la asistencia de unas 250-300 personas entre los que habrá productores, comercializadores y científicos relacionados con el mundo del pistacho. En La Mancha manchega hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino… y muchísimo pistacho. La tierra verde (que te quiero verde) del Quijote más lorquiano.

Un zaragozano en la NBA Se llama Aday Mara, nació hace 21 años en Zaragoza y ha sido elegido en el Draft de la NBA por Oklahoma City Thunder, el equipo que ha ganado la NBA en 2025 y con el que va a competir por el anillo desde su primer año en el baloncesto profesional estadounidense. Mara mide 2,21 metros y ha sido elegido en la 12ª posición del Draft. El año pasado se convirtió en el primer español en ganar la NCAA (liga universitaria de Estados Unidos) defendiendo la camiseta de los Michigan Wolverines. Aday Mara, elegido en el Draft de la NBA por Oklahoma City Thunder donde competirá por el anillo desde el primer año RTVE.es

España y México, más cerca La buena noticia de la semana tiene que ver con la amistad. Más bien con recuperar una amistad legendaria con pequeños gestos de perdón, reconocimiento y generosidad por ambas partes. En este caso entre dos países hermanos como México y España. La reunión del rey Felipe VI con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se considera el cierre de las tensiones diplomáticas iniciadas durante el gobierno de López Obrador. No dejes de leer a nuestra compañera Mer Pichel Montes, experta en política internacional y periodismo allende nuestras fronteras. Una gallega con mucha información de buena tinta y de buena esperanza. Felipe VI y Sheinbaum ponen fin a 8 años de tensión diplomática: historia de la relación entre España y México Mar Pichel Montes

De suspender la PAU a ser la mejor nota tras reclamar La historia parece un cuento de hadas. La protagonista es Ana Mancera, una alumna de Granada que ha pasado de suspender la PAU a liderar las calificaciones en esta prueba de acceso universitario tras reclamar un 2,5 en Filosofía. Mancera es alumna del IES Mariana Pineda de Granada y ha pasado de un suspenso a una matrícula de honor. Y todo porque no se conformó y acudió a reclamar. Tras solicitar la revisión, la nota pasó a ser un 10, lo que la sitúa como la alumna con mejor expediente de toda Andalucía, compartiendo podio con un puñado de estudiantes del país. La historia completa la cuenta nuestro compañero J. Paolo Chinchayhuara Portales y no tiene desperdicio. Una alumna de Granada pasa de suspender a liderar la PAU andaluza tras reclamar un 2,5 en Filosofía J. Paolo Chinchayhuara Portales

‘Un país para leerlo’, premio nacional No es autobombo, es que tenemos que celebrar lo nuestro, que es de todos. Y más si se trata de un programa como 'Un país para leerlo' y su merecido Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026. El jurado ha destacado el programa de TVE por "descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios”. Si esto no es una buena noticia yo ya no sé. El programa de TVE 'Un país para leerlo', Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026 RTVE.es

Zamora y la huella de Gaudí Y en el centenario de la muerte del arquitecto catalán, Zamora saca pecho de su arte modernista. La capital castellano y leonesa forma parte de la Ruta Europea del Modernismo con un conjunto aquitectónico diseñado por Francesc Ferriol, discípulo del ideólogo de la Sagrada Familia. Nuestra compañera Lucía Ramírez explica cómo hay vida en Zamora más allá del románico porque con la llegada del ferrocarril y el crecimiento de la industria harinera la burguesía local favoreció la construcción de nuevos edificios que transformaron la imagen de esta joya de ciudad a orillas del Duero. Zamora da para más de una hora. Zamora, el corazón modernista de Castilla y León que impulsó un discípulo de Gaudí Lucía Ramírez

Primeras cabras in vitro Del modernismo al campo pasando por el laboratorio. Resulta que esta semana han nacido las primeras cabras salvajes por fecundación in vitro. Se trata de un hito que podría salvar a otras especies en peligro de extinción. La técnica ha sido desarrollada por científicos españoles y podría ayudar a conservar ungulados de montaña en peligro o ya desaparecidos como la cabra montesa lusitánica o el bucardo, cuyo último ejemplar murió en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido hace 26 años. El titular suelto suena casi a broma, pero cuando entras en la noticia y ves el trabajo del equipo del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se te quita la tontería. Nacen las primeras cabras salvajes por fecundación in vitro, un hito que podría salvar a otras especies en extinción RTVE.es

La foto más grande de la Vía Láctea Acabamos el repaso a las buenas noticias de la semana con la fotografía más grande del corazón de la Vía Láctea captada por la misión Euclid en la que se pueden ver hasta 60 millones de estrellas. La misión Euclid capta la fotografía más grande del corazón de la Vía Láctea, con 60 millones de estrellas RTVE.es Esta foto va a permitir a los científicos confirmar la existencia de cualquier exoplaneta que se encuentre en esta región. Es otro notición. Las estrellas siempre nos guían.