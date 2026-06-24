Aday Mara, elegido en el Draft de la NBA por Oklahoma City Thunder donde competirá por el anillo desde el primer año

Aday Mara ya tiene destino para empezar su camino en la NBA. Nada más y nada menos que los Oklahoma City Thunder, campeones de la NBA 2025 y que se han visto apeados en la final de conferencia por los Spurs de Victor Wembanyama. Quizá bajo ese pretexto, el de encontrar un 'anti-Wemby', los Thunder se han decantado por el pívot zaragozano de 2,21m como apuesta de presente y futuro en un equipo hecho para competir por el campeonato, que contaban con las 12ª elección con la que ha sido elegido el español.

Su gran 'March Madness', escaparate de lujo para este Draft

Mara ompetirá por el puesto con Chet Holmgren, muy criticado precisamente tras la serie ante San Antonio e Isaiah Hartenstein, en un equipo que cada año saca nuevos talentos pese a estar compitiendo por todo. Ajay Mitchell, Jaylin Williams... muchos son los casos de jugadores que se meten de lleno en la rotación de los Thunder sin importar precedentes o experiencia. Ahí es donde Aday Mara intentará hacer valer el gran mercado que se ha generado tras convertirse en el primer jugador español en ganar la NCAA con los Michigan Wolverines, donde fue el pívot más dominante.

El aragonés, al que le costó encontrar regularidad tras decidir salir de Casademont Zaragoza, vio como su salida de UCLA a Michigan fue el paso correcto para llegar a la NBA, su principal objetivo. Todo parece indicar que no habrá ningún paso entre medias, al menos de momento, para el pívot, que se incorporará este mismo verano a la Summer League de la franquicia de Oklahoma y será parte de la plantilla que comience la temporada. Aunque, como hemos visto muchas veces, la NBA es una carrera de fondo en la que no siempre un paso atrás signifique que no se puedan dar dos pasos para delante.