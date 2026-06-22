Matemáticas y Filosofía: cuando los números y el pensamiento crítico conviven en el mismo aula

¿Por qué elegir entre ciencias o letras pudiendo escoger las dos? Es lo que hicieron Manuel, Estela, David y Candela. Son algunos de los 60 alumnos del primer grado de Matemáticas y Filosofía en España. Se trata de una carrera pionera e interdisciplinar, impartida por la Universidad de Córdoba (UCO), donde las fórmulas numéricas y el pensamiento crítico conviven en el mismo espacio. Un grado que busca crear perfiles profesionales híbridos en pleno auge de la Inteligencia Artificial.

"Yo quería estudiar matemáticas pero a mí me faltaba algo", explica Manuel, estudiante del grado de Matemáticas y Filosofía en la UCO. Manuel pronto descubrió que ese "algo" era Filosofía. Lo mismo le pasó a David, alumno del grado, quien supo de la existencia de esta nueva carrera durante unas jornadas: "Estudié a fondo sobre la filosofía y me di cuenta que tenían mucha relación y que si estudiaba esta carrera le iba a sacar más partido".

A Estela fue un profesor del instituto quien le dio el empujón a dar el paso: "Mi profesor me dijo: Matemáticas y la Filosofía comparten una cosa muy importante y es que las dos las estudias sin un motivo real. Esa frase me marcó". Todos ellos forman parte de una promoción que ha apostado por un itinerario académico poco convencional, pero con una creciente proyección de futuro.

Crear perfiles híbridos, clave Esta carrera nace con el objetivo de formar perfiles amplios e interdisciplinares capaces de desenvolverse en entornos muy diversos y en una sociedad donde la IA ha irrumpido con fuerza. Carmen Ruiz, decana de la Facultad de Ciencias de la UCO, subraya que se trata de un grado pionero que integra dos campos de conocimiento en una única titulación. Una carrera de 240 créditos, distribuidos a lo largo de cuatro cursos académicos. La mitad de las asignaturas pertenecen al ámbito de las Matemáticas y la otra mitad al de la Filosofía, permitiendo a los estudiantes adquirir una formación completa en ambas áreas. El resultado es una formación que obliga a los estudiantes a moverse constantemente entre la abstracción matemática y la reflexión filosófica, fortaleciendo habilidades como el razonamiento, la creatividad y la capacidad de argumentación.

Dos disciplinas conectadas por la lógica La clave de esta propuesta reside en la conexión entre las dos materias. Matemáticas y Filosofía, dos disciplinas aparentemente alejadas pero con un nexo en común: la lógica. "Son dos disciplinas teóricas que trabajan con conceptos. Son dos disciplinas que tienen una vocación de verdad", apunta Ramón Román, catedrático en Filosofía y coordinador del grado. Una conexión, que aprecian también los estudiantes: "La lógica es el puente que une a las dos porque es lo que hace que un argumento tenga sentido", afirma Estela. Para ella, ambas materias comparten un mismo objetivo: "alcanzar la verdad mediante la razón". Mientras las Matemáticas buscan demostrar teoremas a partir de axiomas, explica, la Filosofía persigue respuestas a través del análisis y el pensamiento crítico. Una relación que también destaca Candela, quien sostiene que ambas disciplinas "parten de principios básicos para construir sistemas complejos de conocimiento". Además Ramón Román, catedrático de Filosofía, recuerda que la unión entre matemáticas y filosofía no es una idea nueva, sino una recuperación de una tradición histórica que ha marcado el desarrollo del pensamiento occidental. "Pitágoras, Galileo o Newton fueron filósofos y matemáticos a la vez", destaca. A su juicio, la separación entre ciencias y humanidades ha llevado a perder una visión global del conocimiento que hoy vuelve a ser necesaria, apunta Román. Por ello, considera que la principal aportación de este grado es recuperar esa simbiosis y trasladarla a una formación adaptada a los retos contemporáneos.