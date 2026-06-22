Matemáticas y Filosofía: cuando los números y el pensamiento crítico conviven en el mismo aula
- Sus 60 alumnos se forman entre el rigor matemático y la reflexión filosófica
- La Universidad de Córdoba es la encargada de impartir este grado, el primero en España
¿Por qué elegir entre ciencias o letras pudiendo escoger las dos? Es lo que hicieron Manuel, Estela, David y Candela. Son algunos de los 60 alumnos del primer grado de Matemáticas y Filosofía en España. Se trata de una carrera pionera e interdisciplinar, impartida por la Universidad de Córdoba (UCO), donde las fórmulas numéricas y el pensamiento crítico conviven en el mismo espacio. Un grado que busca crear perfiles profesionales híbridos en pleno auge de la Inteligencia Artificial.
"Yo quería estudiar matemáticas pero a mí me faltaba algo", explica Manuel, estudiante del grado de Matemáticas y Filosofía en la UCO. Manuel pronto descubrió que ese "algo" era Filosofía. Lo mismo le pasó a David, alumno del grado, quien supo de la existencia de esta nueva carrera durante unas jornadas: "Estudié a fondo sobre la filosofía y me di cuenta que tenían mucha relación y que si estudiaba esta carrera le iba a sacar más partido".
A Estela fue un profesor del instituto quien le dio el empujón a dar el paso: "Mi profesor me dijo: Matemáticas y la Filosofía comparten una cosa muy importante y es que las dos las estudias sin un motivo real. Esa frase me marcó". Todos ellos forman parte de una promoción que ha apostado por un itinerario académico poco convencional, pero con una creciente proyección de futuro.
Crear perfiles híbridos, clave
Esta carrera nace con el objetivo de formar perfiles amplios e interdisciplinares capaces de desenvolverse en entornos muy diversos y en una sociedad donde la IA ha irrumpido con fuerza. Carmen Ruiz, decana de la Facultad de Ciencias de la UCO, subraya que se trata de un grado pionero que integra dos campos de conocimiento en una única titulación. Una carrera de 240 créditos, distribuidos a lo largo de cuatro cursos académicos. La mitad de las asignaturas pertenecen al ámbito de las Matemáticas y la otra mitad al de la Filosofía, permitiendo a los estudiantes adquirir una formación completa en ambas áreas. El resultado es una formación que obliga a los estudiantes a moverse constantemente entre la abstracción matemática y la reflexión filosófica, fortaleciendo habilidades como el razonamiento, la creatividad y la capacidad de argumentación.
Dos disciplinas conectadas por la lógica
La clave de esta propuesta reside en la conexión entre las dos materias. Matemáticas y Filosofía, dos disciplinas aparentemente alejadas pero con un nexo en común: la lógica. "Son dos disciplinas teóricas que trabajan con conceptos. Son dos disciplinas que tienen una vocación de verdad", apunta Ramón Román, catedrático en Filosofía y coordinador del grado. Una conexión, que aprecian también los estudiantes: "La lógica es el puente que une a las dos porque es lo que hace que un argumento tenga sentido", afirma Estela. Para ella, ambas materias comparten un mismo objetivo: "alcanzar la verdad mediante la razón". Mientras las Matemáticas buscan demostrar teoremas a partir de axiomas, explica, la Filosofía persigue respuestas a través del análisis y el pensamiento crítico. Una relación que también destaca Candela, quien sostiene que ambas disciplinas "parten de principios básicos para construir sistemas complejos de conocimiento".
Además Ramón Román, catedrático de Filosofía, recuerda que la unión entre matemáticas y filosofía no es una idea nueva, sino una recuperación de una tradición histórica que ha marcado el desarrollo del pensamiento occidental. "Pitágoras, Galileo o Newton fueron filósofos y matemáticos a la vez", destaca. A su juicio, la separación entre ciencias y humanidades ha llevado a perder una visión global del conocimiento que hoy vuelve a ser necesaria, apunta Román. Por ello, considera que la principal aportación de este grado es recuperar esa simbiosis y trasladarla a una formación adaptada a los retos contemporáneos.
El reto pendiente: la IA
Tanto profesores como alumnos coinciden: el auge de la Inteligencia Artificial demuestra la necesidad de combinar capacidades técnicas y humanísticas. Román señala que la IA se construye sobre algoritmos y lenguajes matemáticos, pero las cuestiones que plantea siguen siendo profundamente filosóficas. David, alumno del grado, destaca cómo le enseñan a "no aceptar datos o información sin cuestionarlos previamente". La estructura académica del grado busca precisamente desarrollar esa capacidad de análisis desde diferentes perspectivas.
España no es el único país en el que se imparte este modelo, también las prestigiosas universidades como la de Oxford, Cambridge o Harvard ya lo hacen desde hace años.
En total se han ofertado en el primer año del grado de Matemáticas y Filosofía 60 plazas. Todas ellas se han cubierto por completo, a excepción de 1 a causa de un error administrativo. Este próximo curso confían en volver a repetir su éxito. Una formación en tiempos de inteligencia artificial, desinformación y cambios acelerados, donde estos 60 alumnos representan una apuesta académica singular: la de quienes creen que comprender el mundo requiere fórmulas pero también preguntas.