Las carreras técnicas y sanitarias: el primer paso para entrar con un buen pie en el mercado laboral

La vida es un no parar de decisiones, pero sin haber cumplido aún los 20 años elegir la ocupación con la que ganarse el pan no es asunto menor. En esta situación se encuentran los millones de jóvenes que enfrentan los últimos exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en España.

Predecir las ocupaciones que más oportunidades tendrán no escapa a la incertidumbre, pero los expertos consultados para este reportaje coinciden en señalar las carreras técnicas y de la salud como una apuesta más segura de cara a obtener un trabajo. “Creo que todas las formaciones orientadas al análisis e interpretación del dato también serán fundamentales”, prevé Victoria Sánchez, executive director de Michael Page, consultora de Recursos Humanos.

“Seguimos necesitando muchísimos médicos y enfermeros. Es algo que pasaba hace cinco años y continúa ocurriendo”, alerta Valentín Bote, director de Randstad Research. Bote coincide con su colega en destacar “las profesiones del ámbito de la ciencia de datos” y precisa que “hay disciplinas que ya están incorporando ese sesgo: economía y datos o ADE y datos”. Formaciones como Derecho o Administración de Empresas se mantienen como opciones demandadas por las compañías todavía.

Si se utiliza el baremo de mayores salidas profesionales, las carreras técnicas se confirman como caballo ganador. Ingeniería Informática, Ingeniería de Software e Ingeniería de Telecomunicaciones son las titulaciones más valoradas por las empresas, según el Informe Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027 elaborado por la Cátedra Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group. Le siguen Ingeniería de Energías Renovables (50,8%) y Medicina (48,9%).

En el lado opuesto, el documento señala que Historia del Arte (76,9%), Filosofía (72,4%) e Historia (70,1%) son las carreras cuyos titulares tienen menos probabilidades de firmar un contrato de trabajo.

Equilibrio entre los gustos, las capacidades y las salidas profesionales Las salidas laborales de una carrera determinan para muchos estudiantes la decisión de matricularse en una carrera universitaria. "Hay que lograr un equilibrio entre lo que nos gusta, lo que se nos da bien -no siempre estamos dotados para lo que nos agrada- y algo con perspectivas profesionales", recomienda Valentín Bote, de Randstad Research. Este experto cree que "apostar solo por lo que nos gusta conlleva aceptar una realidad: en el mercado laboral hay ciertas profesiones que no son muy demandadas". "Mira, creo que hoy en día no hay nada seguro", afirma rotunda Victoria Sánchez, executive director de Michael Page. Esta experta en selección de personal anima a los jóvenes a "formarse en aquello que de verdad les guste. Las oportunidades profesionales, en primer lugar, se basan en los conocimientos técnicos y esos tienen que ser al gusto. No puedes estudiar algo porque te vaya a dar mucha seguridad". 07.12 min Post-PAU: comprobar precios y nota de corte de la carrera para escoger la mejor universidad Si una fuerte vocación no coincide con los primeros puestos de las carreras laborales más solicitadas, quizás no haya que descartarla. Pero sí debe trazarse un plan de acción para ofrecer algo de valor en el mercado de trabajo del siglo XXI, con todo lo que eso conlleva.

La importancia de las "competencias" La clave de un futuro laboral marcado por el cambio constante y la irrupción de la Inteligencia Artificial está en las competencias, coinciden todos los expertos consultados para este reportaje. La RAE las define como "pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado". Habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la vocación de servicio, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptación o la actitud hace el aprendizaje dotan de una "dimensión de valor a quienes optan a un empleo, asegura la directora de Atracción de Talento del grupo Adecco, Sara Álvarez. Esta profesional del ámbito de los Recursos Humanos aconseja a los jóvenes un "ejercicio de autoconocimiento" antes de elegir una carrera para "saber en qué se quieren formar y hacia dónde quieren dirigirse". Una vez tomada esa decisión, les tocará labrarse "un valor diferencial". El informe de Adecco asegura que las oportunidades en el mercado laboral tendrán un perfil “tecnológico, adaptable y basado en competencias”. El documento señala que las titulaciones más generalistas pierden “capacidad de diferenciación” si no van acompañadas de “especialización, experiencia o competencias complementarias”. Sara Álvarez denomina a estos perfiles como “híbridos". Los adolescentes conviven con la IA pero urge reforzar su pensamiento crítico

La IA altera el acceso de los más jóvenes al trabajo Si conseguir un primer trabajo para alguien recién salido de la universidad nunca fue tarea fácil, la IA amenaza con complicar aún más este desafío. Un informe de SAP -líder en fabricación de software para empresas en el mundo-, señala que la IA está “automatizando” las tareas más básicas propias de los puestos iniciales. Por tanto, las oportunidades de engordar el currículo se reducen y “los conocimientos y la experiencia se adquieren a través de pequeños proyectos, en lugar de años en una organización”. Un contexto que obliga a los jóvenes a convertirse en “fuerza laboral hiperadaptable” obligados a "mejorar continuamente sus habilidades para seguir siendo relevantes y desarrollar capacidades de alta demanda”. Todo por hacer La Generación Z y el trabajo - 23/09/25 Escuchar audio En este panorama de algoritmos, datos y tecnología, las Humanidades parecen encontrar un rayito de esperanza a pesar de darse por hecho que a sus titulados no les sobrarán las ofertas. El informe de Adecco subraya que “estas disciplinas cuentan con un amplio potencial de desarrollo” por su aportación “en competencias transversales, pensamiento crítico, comunicación, análisis cultural, comprensión social y capacidad de adaptación”. Falta, no obstante, “fomentar” la conexión “con el tejido productivo”. “Las Humanidades siguen teniendo un papel fundamental”, opina Victoria Sánchez, “pero creo que el enfoque de este tipo de carreras hay que cambiarlo” y “orientarlo al análisis [...] de los nuevos entornos que tenemos”.