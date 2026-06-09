Las carreras técnicas y sanitarias: el primer paso para entrar con un buen pie en el mercado laboral
- Las ingenierías, sobre todo Informática, de Software y de Teleco, son las carreras más demandas por las empresas
- La FP Dual que combina teoría y práctica contribuye a una rápida incorporación al mercado laboral
- Las Humanidades cuentan con un "potencial de desarrollo" al aportar "pensamiento crítico"
La vida es un no parar de decisiones, pero sin haber cumplido aún los 20 años elegir la ocupación con la que ganarse el pan no es asunto menor. En esta situación se encuentran los millones de jóvenes que enfrentan los últimos exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en España.
Predecir las ocupaciones que más oportunidades tendrán no escapa a la incertidumbre, pero los expertos consultados para este reportaje coinciden en señalar las carreras técnicas y de la salud como una apuesta más segura de cara a obtener un trabajo. “Creo que todas las formaciones orientadas al análisis e interpretación del dato también serán fundamentales”, prevé Victoria Sánchez, executive director de Michael Page, consultora de Recursos Humanos.
“Seguimos necesitando muchísimos médicos y enfermeros. Es algo que pasaba hace cinco años y continúa ocurriendo”, alerta Valentín Bote, director de Randstad Research. Bote coincide con su colega en destacar “las profesiones del ámbito de la ciencia de datos” y precisa que “hay disciplinas que ya están incorporando ese sesgo: economía y datos o ADE y datos”. Formaciones como Derecho o Administración de Empresas se mantienen como opciones demandadas por las compañías todavía.
Si se utiliza el baremo de mayores salidas profesionales, las carreras técnicas se confirman como caballo ganador. Ingeniería Informática, Ingeniería de Software e Ingeniería de Telecomunicaciones son las titulaciones más valoradas por las empresas, según el Informe Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027 elaborado por la Cátedra Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group. Le siguen Ingeniería de Energías Renovables (50,8%) y Medicina (48,9%).
En el lado opuesto, el documento señala que Historia del Arte (76,9%), Filosofía (72,4%) e Historia (70,1%) son las carreras cuyos titulares tienen menos probabilidades de firmar un contrato de trabajo.
Equilibrio entre los gustos, las capacidades y las salidas profesionales
Las salidas laborales de una carrera determinan para muchos estudiantes la decisión de matricularse en una carrera universitaria. "Hay que lograr un equilibrio entre lo que nos gusta, lo que se nos da bien -no siempre estamos dotados para lo que nos agrada- y algo con perspectivas profesionales", recomienda Valentín Bote, de Randstad Research. Este experto cree que "apostar solo por lo que nos gusta conlleva aceptar una realidad: en el mercado laboral hay ciertas profesiones que no son muy demandadas".
"Mira, creo que hoy en día no hay nada seguro", afirma rotunda Victoria Sánchez, executive director de Michael Page. Esta experta en selección de personal anima a los jóvenes a "formarse en aquello que de verdad les guste. Las oportunidades profesionales, en primer lugar, se basan en los conocimientos técnicos y esos tienen que ser al gusto. No puedes estudiar algo porque te vaya a dar mucha seguridad".
Si una fuerte vocación no coincide con los primeros puestos de las carreras laborales más solicitadas, quizás no haya que descartarla. Pero sí debe trazarse un plan de acción para ofrecer algo de valor en el mercado de trabajo del siglo XXI, con todo lo que eso conlleva.
La importancia de las "competencias"
La clave de un futuro laboral marcado por el cambio constante y la irrupción de la Inteligencia Artificial está en las competencias, coinciden todos los expertos consultados para este reportaje. La RAE las define como "pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado".
Habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la vocación de servicio, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptación o la actitud hace el aprendizaje dotan de una "dimensión de valor a quienes optan a un empleo, asegura la directora de Atracción de Talento del grupo Adecco, Sara Álvarez.
Esta profesional del ámbito de los Recursos Humanos aconseja a los jóvenes un "ejercicio de autoconocimiento" antes de elegir una carrera para "saber en qué se quieren formar y hacia dónde quieren dirigirse". Una vez tomada esa decisión, les tocará labrarse "un valor diferencial".
El informe de Adecco asegura que las oportunidades en el mercado laboral tendrán un perfil “tecnológico, adaptable y basado en competencias”. El documento señala que las titulaciones más generalistas pierden “capacidad de diferenciación” si no van acompañadas de “especialización, experiencia o competencias complementarias”. Sara Álvarez denomina a estos perfiles como “híbridos".
La IA altera el acceso de los más jóvenes al trabajo
Si conseguir un primer trabajo para alguien recién salido de la universidad nunca fue tarea fácil, la IA amenaza con complicar aún más este desafío. Un informe de SAP -líder en fabricación de software para empresas en el mundo-, señala que la IA está “automatizando” las tareas más básicas propias de los puestos iniciales.
Por tanto, las oportunidades de engordar el currículo se reducen y “los conocimientos y la experiencia se adquieren a través de pequeños proyectos, en lugar de años en una organización”. Un contexto que obliga a los jóvenes a convertirse en “fuerza laboral hiperadaptable” obligados a "mejorar continuamente sus habilidades para seguir siendo relevantes y desarrollar capacidades de alta demanda”.
En este panorama de algoritmos, datos y tecnología, las Humanidades parecen encontrar un rayito de esperanza a pesar de darse por hecho que a sus titulados no les sobrarán las ofertas. El informe de Adecco subraya que “estas disciplinas cuentan con un amplio potencial de desarrollo” por su aportación “en competencias transversales, pensamiento crítico, comunicación, análisis cultural, comprensión social y capacidad de adaptación”. Falta, no obstante, “fomentar” la conexión “con el tejido productivo”.
“Las Humanidades siguen teniendo un papel fundamental”, opina Victoria Sánchez, “pero creo que el enfoque de este tipo de carreras hay que cambiarlo” y “orientarlo al análisis [...] de los nuevos entornos que tenemos”.
La generación Z quiere trabajar lo más pronto posible
A los centennials o generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, les preocupa que su incorporación al mercado laboral se alargue demasiado una vez finalizados sus estudios, según el informe de Adecco.
Y aunque la educación superior se mantiene como “elemento diferencial” para lograr un puesto de trabajo, en un entorno en el que cada vez gana más fuerza “la especialización y la experiencia práctica”, la Formación Profesional Dual puede ser una opción para acortar el aterrizaje en el trabajo.
La FP Dual, tanto de grado superior como medio, combina horas de clase con formación práctica en empresas. “No es solo aprender teoría: se trabaja con herramientas reales y ayuda a entender cómo funciona el sector desde dentro”, explica Javier Marín, rector de Sinergia FP. Si un curso de FP tiene unas 1.000 horas, “más de 500 son prácticas en empresas reales que se suma a toda la diaria en los talleres”.
Para numerosos estudiantes, la FP se convierte en un puente a la universidad. “La FP ya no es un camino cerrado, tiene muchas posibilidades”, apunta Marín, incluidas salariales. “Un técnico en desarrollo de aplicaciones web puede estar alrededor de 35.000 euros, unos 45.000 en dos años”, explica.
Las FP duales más demandadas se concentran en los sectores tecnológicos, sanitarios e industriales. En mayo de 2026, un informe de la Generalitat y la Cambra de Comerç de Cataluña reseñaba que “siete de cada 10 alumnos de FP dual” encontraban empleo con rapidez, pero incidía en que los salarios no tiraban al alza. De 28.242 personas que habían finalizado sus estudios en el curso 2022-2023, entre el 10 y el 18% buscaban empleo. Por lo tanto, la tasa de ocupación superaba el 80%.
Pero, en contraste, el 73% cobraba menos de 1.500 euros brutos al mes y, entre estos, el 28% no pasaba de los 1.200 euros, tras dos años en el mercado laboral.
Elegir camino profesional es un reto. Para amortiguar las sorpresas, Victoria Sánchez aconseja “formarse técnicamente, porque hay mucha competencia, en lo que nos gusta y tenemos capacidad. Orientarlo al dato y cultivar habilidades como la adaptación, la flexibilidad o el trabajo en equipo”.
Sara Álvez es optimista. "Creo que esta generación quiere cambiar el mundo y ser protagonistas con sus estudios", afirma y defiende que "no hay carreras buenas o malas, si no perfiles más conectados con una pata del mercado o con otra”. A millones de jóvenes les tocará, ahora sí, decidir su rumbo laboral en los próximos días.