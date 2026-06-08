Casi 10.000 estudiantes comienzan los exámenes de la PAU en Castilla-La Mancha

Un total de 9.976 estudiantes se juegan su futuro en Castilla-La Mancha. Este lunes han comenzado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en 33 sedes repartidas por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Los alumnos de Guadalajara se examinaron la semana pasada.

Para estos estudiantes, es una semana decisiva. Los nervios están muy presentes en los primeros exámenes. "Estoy fatal. Dormir sí he podido, pero desayunar mal, los nervios se me agarran en la tripa", reconoce a RTVE Castilla-La Mancha una alumna que se examina en el campus de Toledo. Otro dice no estar nervioso: "No me sé todo, pero confío en mí".

Es su oportunidad para demostrar todo lo que saben, como destaca Alicia Martínez, orientadora del instituto Alonso Quijada de Esquivias, en Toledo. "Es el resultado del trabajo realizado durante todo el año", asegura. A los alumnos les aconseja "que lean bien las preguntas y que dediquen cinco o 10 minutos a respirar y a hablarse a ellos mismos". Aunque reconoce que la presión "es fuerte", está convencida de que los jóvenes están "preparados" para afrontarla.

Al campus de Toledo también se han acercado algunos padres como Sandra. Su hija Adriana se examina esta semana de la PAU. "Estoy muy emocionada de vivir esta experiencia. Ha dado todo, así que ahora ya solo queda disfrutar, ya está todo hecho".

Solo en Castilla-La Mancha se realizarán más de 53.400 exámenes. Se trata de la penúltima región en realizar la PAU, los días 8, 9 y 10 de junio. Las demás comunidades ya lo han realizado, salvo Cataluña, que lo hará los días 9, 10 y 11 de junio.

La cifra de inscritos en el distrito de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha crecido en 425 alumnos (4,45%) respecto al curso pasado. Por campus, en Albacete se han inscrito 2.289 estudiantes, en Ciudad Real 2.781, en Cuenca 961 y en Toledo 3.945, incluyendo Talavera de la Reina (945 estudiantes).