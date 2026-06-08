Casi 10.000 estudiantes comienzan los exámenes de la PAU en Castilla-La Mancha
- La universidad emplea detectores de radiofrecuencia para 'cazar' a quienes intenten copiar con dispositivos
- Toledo es la provincia de Castilla-La Mancha con más aspirantes, por delante de Ciudad Real y Albacete
Un total de 9.976 estudiantes se juegan su futuro en Castilla-La Mancha. Este lunes han comenzado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en 33 sedes repartidas por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Los alumnos de Guadalajara se examinaron la semana pasada.
Para estos estudiantes, es una semana decisiva. Los nervios están muy presentes en los primeros exámenes. "Estoy fatal. Dormir sí he podido, pero desayunar mal, los nervios se me agarran en la tripa", reconoce a RTVE Castilla-La Mancha una alumna que se examina en el campus de Toledo. Otro dice no estar nervioso: "No me sé todo, pero confío en mí".
Es su oportunidad para demostrar todo lo que saben, como destaca Alicia Martínez, orientadora del instituto Alonso Quijada de Esquivias, en Toledo. "Es el resultado del trabajo realizado durante todo el año", asegura. A los alumnos les aconseja "que lean bien las preguntas y que dediquen cinco o 10 minutos a respirar y a hablarse a ellos mismos". Aunque reconoce que la presión "es fuerte", está convencida de que los jóvenes están "preparados" para afrontarla.
Al campus de Toledo también se han acercado algunos padres como Sandra. Su hija Adriana se examina esta semana de la PAU. "Estoy muy emocionada de vivir esta experiencia. Ha dado todo, así que ahora ya solo queda disfrutar, ya está todo hecho".
Solo en Castilla-La Mancha se realizarán más de 53.400 exámenes. Se trata de la penúltima región en realizar la PAU, los días 8, 9 y 10 de junio. Las demás comunidades ya lo han realizado, salvo Cataluña, que lo hará los días 9, 10 y 11 de junio.
La cifra de inscritos en el distrito de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha crecido en 425 alumnos (4,45%) respecto al curso pasado. Por campus, en Albacete se han inscrito 2.289 estudiantes, en Ciudad Real 2.781, en Cuenca 961 y en Toledo 3.945, incluyendo Talavera de la Reina (945 estudiantes).
Detectores de dispositivos electrónicos
La UCLM ha subrayado que "podrá emplear" detectores de radiofrecuencia o de campo magnético para 'cazar' a estudiantes que intenten copiar con dispositivos electrónicos no autorizados. Su objetivo es garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todo el alumnado.
"Ya se están pasando por las diferentes aulas donde se están celebrando los exámenes y lo que intentan es evitar el hecho de que se cometa fraude durante la celebración de las pruebas", afirma.
Los exámenes se corregirán durante los días 11 y 12 de junio. El alumnado podrá conocer sus notas a partir de las siete de la tarde de este viernes.
La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del próximo lunes 15 de junio. Antes de descargar la tarjeta definitiva, el estudiante que no esté conforme con la nota obtenida en alguna asignatura podrá solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor diferente a quien haya efectuado la primera. El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio.