Una alumna de Granada pasa de suspender a liderar la PAU andaluza tras reclamar un 2,5 en Filosofía
- Ana Mancera, alumna del IES Mariana Pineda de Granada, pasó de un suspenso a una matrícula en Filosofía tras revisar su prueba.
- La estudiante granadina alcanza un 14 sobre 14 y se convierte en la mejor calificación de Granada y Andalucía.
La revisión de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha cambiado por completo el ranking de las mejores notas de Granada, y de toda Andalucía. La granadina Ana Mancera, alumna del IES Mariana Pineda, ha conseguido la máxima calificación posible, un 14 sobre 14, después de que una reclamación modificara el resultado de su examen de Filosofía.
Inicialmente, la estudiante había obtenido un 2,5 en esta asignatura, a pesar de haber logrado dieces en el resto de materias de la fase de acceso. Tras solicitar la revisión, la nota pasó a ser un 10, lo que la sitúa como la alumna con mejor expediente de toda Andalucía, compartiendo podio con un puñado de estudiantes del país.
La noticia de la baja calificación la recibió mientras descansaba en Albufeira, en Portugal, junto a unas amigas después de una intensa preparación para la PAU. La estudiante ha explicado que no entendía el resultado porque estaba convencida de haber realizado un buen examen.
Un error en la corrección
La revisión confirmó finalmente que se había producido un error. Según ha explicado la propia alumna, únicamente se había contabilizado la puntuación correspondiente al primer ejercicio del examen de Filosofía.
Incluso con la nota inicial, Ana ya tenía asegurada una plaza en el grado de Física de la Universidad de Granada, estudios que comenzará el próximo curso. La institución académica le invitó a última hora a un acto de reconocimiento este miércoles
Aunque la ciencia siempre ha estado presente en su entorno familiar, no fue hasta Bachillerato cuando decidió definitivamente orientar su futuro hacia la Física. La estudiante ha cursado toda su formación en centros públicos y ha querido reivindicar este modelo educativo. Defiende que la enseñanza pública es la mejor garantía para ofrecer las mismas oportunidades a todos los estudiantes.
Cambia el podio provincial
Hasta conocerse esta revisión, la mejor nota de la provincia correspondía a Íñigo Javier Goitia, alumno del Instituto Generalife de Granada, que había obtenido un 13,975, a tan solo 25 milésimas de la máxima calificación.
Javier recibió la noticia mientras descansaba en Tarifa tras finalizar la selectividad. El próximo curso estudiará Ingeniería Espacial en la Universidad Politécnica de Madrid y ha destacado la preparación recibida en el Instituto Generalife como una de las claves de su éxito académico.
El segundo puesto provincial lo compartían Andrés Godoy, estudiante del IES Padre Manjón y vecino de Otura, y Adrián Tejedor García, del Colegio Internacional de Granada, ambos con una nota de 13,95.
Andrés, que conoció sus resultados durante unas vacaciones en Conil de la Frontera junto a compañeros de selectividad, iniciará el próximo curso el grado de Bioquímica en la Universidad de Granada con el objetivo de dedicarse a la investigación. Por su parte, Adrián aún no tenía claro si cursará Ingeniería Informática o Ingeniería Aeroespacial en Granada o Sevilla.