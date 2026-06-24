Una alumna de Granada pasa de suspender a liderar la PAU andaluza tras reclamar un 2,5 en Filosofía

La revisión de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha cambiado por completo el ranking de las mejores notas de Granada, y de toda Andalucía. La granadina Ana Mancera, alumna del IES Mariana Pineda, ha conseguido la máxima calificación posible, un 14 sobre 14, después de que una reclamación modificara el resultado de su examen de Filosofía.

Inicialmente, la estudiante había obtenido un 2,5 en esta asignatura, a pesar de haber logrado dieces en el resto de materias de la fase de acceso. Tras solicitar la revisión, la nota pasó a ser un 10, lo que la sitúa como la alumna con mejor expediente de toda Andalucía, compartiendo podio con un puñado de estudiantes del país.

La noticia de la baja calificación la recibió mientras descansaba en Albufeira, en Portugal, junto a unas amigas después de una intensa preparación para la PAU. La estudiante ha explicado que no entendía el resultado porque estaba convencida de haber realizado un buen examen.

Un error en la corrección La revisión confirmó finalmente que se había producido un error. Según ha explicado la propia alumna, únicamente se había contabilizado la puntuación correspondiente al primer ejercicio del examen de Filosofía. Incluso con la nota inicial, Ana ya tenía asegurada una plaza en el grado de Física de la Universidad de Granada, estudios que comenzará el próximo curso. La institución académica le invitó a última hora a un acto de reconocimiento este miércoles Aunque la ciencia siempre ha estado presente en su entorno familiar, no fue hasta Bachillerato cuando decidió definitivamente orientar su futuro hacia la Física. La estudiante ha cursado toda su formación en centros públicos y ha querido reivindicar este modelo educativo. Defiende que la enseñanza pública es la mejor garantía para ofrecer las mismas oportunidades a todos los estudiantes.