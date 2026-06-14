Cristian y Paola, las mejores notas de Selectividad en Melilla

La Dirección Provincial de Educación en Melilla ha publicado los resultados de la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Esta primera convocatoria se ha saldado con un 84,6% de estudiantes aprobados entre quienes se presentaron a los exámenes de acceso a la universidad.

Los alumnos melillenses han obtenido una media de 5,78 sobre 10. En total, nueve de cada diez estudiantes matriculados inicialmente se enfrentaron en estos exámenes. Además, el 93,5% de los matriculados han conseguido la admisión en el grado universitario que deseaban estudiar.

La Directora Provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, ha valorado positivamente estos resultados. Treviño ha destacado "la consolidación de la tendencia al alza en el porcentaje de aptos y el esfuerzo del profesorado, los centros educativos y los propios estudiantes". Asimismo, ha animado a quienes no han superado esta convocatoria ordinaria a preparar la prueba extraordinaria que tendrá lugar el próximo mes de julio.

Los mejores de Melilla En RTVE hemos recibido a los dos alumnos de Melilla que mejor nota han sacado en la PAU. Son Paola Romano y Cristian López. Ambos con un 13,7 sobre 14. Una notaza que les va a permitir poder estudiar la carrera que desean. Paola cursará el Grado en Literaturas Comparadas, en Granada, mientras que Cristian optará por el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, en Madrid. Así que, como muchos otros melillenses, tendrán que hacer las maletas. "Al principio será un choque, porque tenemos que desenvolvernos en un sitio nuevo completamente solos. Pero creo que nos adaptaremos rápido", opina Paola. Su compañero nos confiesa que está acostumbrado a viajar, porque ha competido en varias olimpiadas, y que tiene amigos que van a ir a la misma universidad. Ambos opinan, además, que la Selectividad no es tan desafiante como la pintan y ofrecen algunos consejos para los alumnos del año que viene. "Yo les diría que se relajen, que tan solo es un examen más", asegura Cristian, mientras que Paola añade que "intenten controlar los nervios y que duerman bien".