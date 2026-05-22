La UNED refuerza su centro en Melilla con 15 nuevas titulaciones

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha anunciado este viernes un aumento de 15 titulaciones de grados y másteres a partir del próximo curso escolar. Entre las nuevas titulaciones, se encuentran el Grado de Ingeniería en Inteligencia Artificial, el Doble Grado en Matemáticas y Física, y el Máster en Investigación en Desigualdades Sociales.

El director de la UNED en Melilla, Juan Luis Ramos, ha calificado este plan como "ambicioso a varios años". "Este centro se compromete siempre a que todas las enseñanzas regladas se impartan él", ha destacado Ramos en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Desde la universidad, pretenden responder a la creciente demanda de estudios universitarios en ámbitos especialmente vinculados a la transformación tecnológica, social y económica, así como garantizar el acceso a la formación pública y favorecer la igualdad de oportunidades en todo el territorio español.

La UNED cuenta con 61 centros en España y tiene presencia en 18 países a través de una veintena de centros y aulas de examen en el extranjero. Actualmente, cuenta con más de 200.000 matriculados en grados y másteres universitarios. Es el campus más grande de toda Europa.

La universidad pública como ascensor social La UNED ha resaltado la importancia de que las universidades públicas estén al alcance de todo el mundo a una educación superior, independientemente del origen. "Estamos en un momento de crisis en la enseñanza superior. Hay una mayor presencia de instituciones privadas que truncan el papel de la universidad como ascensor social", ha recordado Juan Manuel Lacruz, vicerrector de Ordenación Académica de la universidad. En este sentido, Lacruz ha reivindicado la UNED como una universidad semipresencial y de primera oportunidad. "Antes a la UNED se la veía como la universidad de segunda oportunidad. Se matriculaban personas que no habían podido estudiar o no podían por circunstancias laborales. Ahora el paradigma ha cambiado", ha señalado el vicerrector de Ordenación Académica.