Melilla acoge el centro del debate cultural nacional

Melilla reúne a los consejeros de Cultura de todas las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial que se ha celebrado este jueves. El ministro Ernest Urtasun ha presidido el encuentro en el que han acordado destinar 14,5 millones de euros para apoyar al sector del cine, la cultura en el medio rural y un tercer paquete para el desarrollo artístico de niños y los jóvenes.

El ministro de Cultura ha insistido en la idea de que traer a Melilla esta Conferencia Sectorial es la muestra del apoyo del Gobierno a la Ciudad Autónoma ya que, según Ernest Urtasun, "no es periférica en la política cultural del Estado". El ministro ha puesto como ejemplo las inversiones realizadas en infraestructuras de la ciudad como el Archivo Histórico o la Biblioteca que son patrimonio del Estado. Ha destacado que gracias a las ayudas del 2% cultural se está rehabilitando el edificio del faro del Puerto.

El Hospital del Rey de Melilla es donde se ha celebrado la reunión con presencia de los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas y dónde se ha dado a conocer que el Ministerio va a destinar 14.5 millones de euros dividos en la promoción de la creación cinematográfica y las salas de cine con 8,5 millones, la actividad cultural en el medio rural para lo que se destinarán 3 millones de euros y la misma cantidad, 3 millones, para proyectos de arte y educación para niños y jóvenes.

Además, el ministro ha anunciado la creación de la Mesa Sectorial de la Música en Vivo. No ha avanzado detalles más allá de la implicación de las comunidades, el Ministerio y el sector. "Lo que pretendemos es tener un espacio de diálogo estable entre los agentes principales para poder desplegar esas políticas de la música en vivo que son una prioridad para el Ministerio" .