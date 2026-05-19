El SEPE impulsa en Melilla un debate sobre la IA en el empleo: "Es un cambio de era"

Bajo el lema 'Impulsamos el talento, analizamos nuestros procesos', un total de 70 técnicos expertos y directores provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se reunirán hasta el próximo jueves en Melilla en las XXI Jornadas Técnicas del Observatorio de las Ocupaciones para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de trabajo.

El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha asegurado que la elección de Melilla como sede es un "guiño" por la mejora de los datos del desempleo en los últimos ocho años. "Hemos decidido reunirnos en Melilla para seguir mejorando, compartir protocolos para mejorar la información, y además visibilizar esta ciudad donde el SEPE además de gestionar las prestaciones por desempleo, gestionamos también las políticas activas de empleo", ha resaltado Gutiérrez a los medios de comunicación.

Delegación de Gobierno y autoridades del SEPE en la inauguración de las XXI Jornadas del Observatorio de Ocupaciones Delegación de Gobierno de España en Melilla

En los últimos ocho años, Melilla ha experimentado un desplome de la tasa del desempleo de un 13%, un dato notablemente superior al 5% de la media nacional. Asimismo, la ciudad autónoma ha registrado un 6% más de cotizaciones a la Seguridad Social, el doble que en toda España.

Un acto al que también ha acudido la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que ha agradecido la celebración de estas jornadas en Melilla como "un espacio de debate donde podamos compartir ese conocimiento y sacar conclusiones para un mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial y que repercuta en la sociedad".