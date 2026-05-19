El SEPE impulsa en Melilla un debate sobre la IA en el empleo: "Es un cambio de era"
- Esta cita pretende analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo.
- Se reúnen más de medio centenar de técnicos expertos y directores provinciales del SEPE.
Bajo el lema 'Impulsamos el talento, analizamos nuestros procesos', un total de 70 técnicos expertos y directores provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se reunirán hasta el próximo jueves en Melilla en las XXI Jornadas Técnicas del Observatorio de las Ocupaciones para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de trabajo.
El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha asegurado que la elección de Melilla como sede es un "guiño" por la mejora de los datos del desempleo en los últimos ocho años. "Hemos decidido reunirnos en Melilla para seguir mejorando, compartir protocolos para mejorar la información, y además visibilizar esta ciudad donde el SEPE además de gestionar las prestaciones por desempleo, gestionamos también las políticas activas de empleo", ha resaltado Gutiérrez a los medios de comunicación.
En los últimos ocho años, Melilla ha experimentado un desplome de la tasa del desempleo de un 13%, un dato notablemente superior al 5% de la media nacional. Asimismo, la ciudad autónoma ha registrado un 6% más de cotizaciones a la Seguridad Social, el doble que en toda España.
Un acto al que también ha acudido la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que ha agradecido la celebración de estas jornadas en Melilla como "un espacio de debate donde podamos compartir ese conocimiento y sacar conclusiones para un mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial y que repercuta en la sociedad".
"Vienen tiempos convulsos"
Igualmente, el director general del SEPE ha alertado de "tiempos convulsos" y del "cambio de una era" por la irrupción de la IA en el ámbito laboral. "Afortunadamente, estamos en Europa, el único ámbito geográfico que aprueba reglamentos para controlar a la inteligencia artificial", ha subrayado Gutiérrez en un aviso por el impacto "de forma exponencial" de la IA en la desigualdad.
Por su parte, Jorge Vera, director provincial del SEPE en Melilla, ha destacado el empuje y las mejoras continuas del SEPE en el empleo de la ciudad autónoma. "Es una herramienta indispensable determinar cuáles son las acciones formativas y diseñar los planes de políticas de empleo", ha sentenciado Vera.