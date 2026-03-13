La Inspección de Trabajo realiza 2.500 actuaciones al año en Melilla

Se cumplen 120 años de la creación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En Melilla, el equipo está formado por 10 personas, entre inspectores y subinspectores, y 12 miembros de la plantilla administrativa. En RTVE hemos hablado con el jefe de esta institución, Saturnino Martínez, que lleva 11 años en la ciudad autónoma, para conocer su labor. De las 2.500 actuaciones que llevan a cabo cada año, un 10% acaban en forma de sanción a una empresa o a un trabajador y un 20% son intervenciones que se realizan tras una denuncia por parte de un empleado o un sindicato. Entre los incumplimientos que más se repiten, Martínez asegura que se encuentran los impagos de nóminas o jornadas de trabajo más largas de las establecidas por ley.