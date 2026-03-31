El Gobierno de Melilla aprueba más de medio millón de euros en ayudas para hosteleros y hoteleros
- El objetivo es que puedan mejorar sus locales
- En total se han superado los cuatro millones en ayudas
Hoteles, hostales, cafeterías, restaurantes y bares pueden solicitar ya las ayudas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma va a destinar a este sector. En total son 518.852 euros en esta tercera convocatoria que ha sacado el Ejecutivo local. Junto a las dos anteriores la cifra supera los cuatro millones de euros.
Y es que, según el consejero de Economía y Turismo, Miguel Marín, "los bares, las cafeterías, los restaurantes son imprescindibles para dar un servicio diario al conjunto de los melillenses pero también son un servicio extraordinario para atender a las personas que visitan nuestra ciudad, los turistas. Si hay una cosa que siempre hace un turista es hacer uso de la hostelería y de la restauración", subraya.
Los requisitos ya se han publicado en el Boletín Oficial y hay quince días naturales para pedir las subvenciones. A partir de ahí para recibirlas habrá que esperar "unas cuantas semanas", según las indicaciones de Marín.
Adelantos del 50% para obras
Para el Ejecutivo local se trata de una "inversión histórica" que, hasta el momento, ha llegado a 85 empresas de Melilla. La convocatoria establece límites máximos en función del establecimiento. Si se trata de hoteles y hostales se pueden conseguir hasta 70.000 euros mientras que si se trata de bares, restaurantes o cafeterías el tope se sitúa en los 50.000 euros.
Como novedad, han explicado desde el Gobierno de la ciudad, existe la posibilidad de recibir un adelanto del 50% del total de la ayuda si el hotelero u hostelero necesita hacer obras en su local. El objetivo es que agilizar los procesos y reducir las dificultades financieras de los solicitantes.
Se priorizará a los que no han recibido ayudas
Los establecimientos que ya han obtenido ayudas en las otras dos convocatorias podrán concurrir también en esta tercera ocasión pero se priorizará a los que aún no han recibido ningún dinero. Según el consejero, algunos de los requisitos para conseguir la subvención son "estar ejerciendo esa actividad, estar al corriente de pago. Los habituales de cualquier convocatoria de subvención pública" y se valorarán aspectos como el número de trabajadores contratados o la inversión realizada en el establecimiento.
En las dos convocatorias anteriores se repartieron 2.603.000 euros y 937.000 euros respectivamente.