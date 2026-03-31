El Gobierno de Melilla aprueba más de medio millón de euros en ayudas para hosteleros y hoteleros

Hoteles, hostales, cafeterías, restaurantes y bares pueden solicitar ya las ayudas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma va a destinar a este sector. En total son 518.852 euros en esta tercera convocatoria que ha sacado el Ejecutivo local. Junto a las dos anteriores la cifra supera los cuatro millones de euros.

Y es que, según el consejero de Economía y Turismo, Miguel Marín, "los bares, las cafeterías, los restaurantes son imprescindibles para dar un servicio diario al conjunto de los melillenses pero también son un servicio extraordinario para atender a las personas que visitan nuestra ciudad, los turistas. Si hay una cosa que siempre hace un turista es hacer uso de la hostelería y de la restauración", subraya.

Los requisitos ya se han publicado en el Boletín Oficial y hay quince días naturales para pedir las subvenciones. A partir de ahí para recibirlas habrá que esperar "unas cuantas semanas", según las indicaciones de Marín.

Adelantos del 50% para obras Para el Ejecutivo local se trata de una "inversión histórica" que, hasta el momento, ha llegado a 85 empresas de Melilla. La convocatoria establece límites máximos en función del establecimiento. Si se trata de hoteles y hostales se pueden conseguir hasta 70.000 euros mientras que si se trata de bares, restaurantes o cafeterías el tope se sitúa en los 50.000 euros. Como novedad, han explicado desde el Gobierno de la ciudad, existe la posibilidad de recibir un adelanto del 50% del total de la ayuda si el hotelero u hostelero necesita hacer obras en su local. El objetivo es que agilizar los procesos y reducir las dificultades financieras de los solicitantes.