Un informe advierte en Melilla de la necesidad de reindustrializar la defensa europea ante el nuevo contexto geopolítico
- El Instituto Español de Analistas presenta en la ciudad autónoma uno de sus últimos estudios
- Al acto han asistido el presidente de Indra, un exdirector del CNI y el presidente de Melilla, entre otros
El informe Los cambios geopolíticos sobre el sector de defensa y sus necesidades financieras, presentado este lunes en Melilla por el Instituto Español de Analistas, concluye que Europa debe reforzar su industria de defensa y aumentar su capacidad tecnológica para reducir la dependencia de terceros países.
Durante el acto, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, ha señalado que el escenario internacional está cambiando con rapidez y que obliga a replantear estrategias. “Las fichas están sobre el tablero, pero desordenadas, y hay que volver a jugar”, ha afirmado. Según ha añadido, la velocidad de estos cambios hace que “no tengamos tiempo para reflexionar”.
A preguntas de los periodistas sobre el uso de tecnología de la empresa china Huawei en el paso fronterizo de Beni Enzar, Sanz ha señalado que antes de tomar decisiones es necesario analizar el contexto geopolítico. “Antes de comprar algo hay que analizar todos los elementos que hay alrededor. Es un elemento geopolítico”, ha explicado.
El contexto geopolítico ha cambiado
El informe plantea que el nuevo entorno internacional exige más inversión en defensa y una adaptación del sector a los cambios tecnológicos e industriales. En este sentido, el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha advertido de que recuperar capacidades industriales requiere tiempo. “Se tarda muy poco en cerrar una fábrica y diez años en volverla a abrir”, ha señalado.
Por su parte, la presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha alertado sobre los riesgos de la dependencia tecnológica. “Quien no controla sus sistemas críticos, su ciberseguridad o sus capacidades de defensa, importa vulnerabilidades”, ha afirmado.
El autor del informe, Carlos Martí Sempere, ha subrayado el avance de China en este ámbito. Según ha explicado, el país asiático ya supera a la Unión Europea en gasto en adquisiciones de defensa y está incrementando su inversión en investigación y desarrollo, una tendencia que podría alterar el mercado en los próximos años.
El acto se ha celebrado en el teatro Kursaal Fernando Arrabal y ha contado con la participación del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, quien ha destacado la posición geoestratégica de la ciudad y ha pedido que sea más tenida en cuenta en la planificación de defensa europea.
El informe señala que los recientes cambios en el orden internacional obligan a revisar la política de defensa europea, aumentar el gasto y facilitar la financiación del sector, incluyendo la participación de entidades financieras privadas y nuevos instrumentos de inversión.