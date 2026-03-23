Un informe advierte en Melilla de la necesidad de reindustrializar la defensa europea ante el nuevo contexto geopolítico

El informe Los cambios geopolíticos sobre el sector de defensa y sus necesidades financieras, presentado este lunes en Melilla por el Instituto Español de Analistas, concluye que Europa debe reforzar su industria de defensa y aumentar su capacidad tecnológica para reducir la dependencia de terceros países.

Durante el acto, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, ha señalado que el escenario internacional está cambiando con rapidez y que obliga a replantear estrategias. “Las fichas están sobre el tablero, pero desordenadas, y hay que volver a jugar”, ha afirmado. Según ha añadido, la velocidad de estos cambios hace que “no tengamos tiempo para reflexionar”.

A preguntas de los periodistas sobre el uso de tecnología de la empresa china Huawei en el paso fronterizo de Beni Enzar, Sanz ha señalado que antes de tomar decisiones es necesario analizar el contexto geopolítico. “Antes de comprar algo hay que analizar todos los elementos que hay alrededor. Es un elemento geopolítico”, ha explicado.