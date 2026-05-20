La UGR amplia en Melilla su oferta universitaria con nuevos grados y másteres

La Universidad de Granada (UGR) ha anunciado la ampliación de su oferta educativa de grados y másteres en su campus de Melilla. En concreto, serán un grado universitario y dos másteres los que se podrán estudiar a partir del próximo curso académico: el Grado de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, y los másteres de Investigación de Estilos de Vida Activos y Saludables, y Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales. Por su parte, el Grado de Podología se iniciará en septiembre de 2027.

El objetivo, según las UGR y el gobierno local, es evitar que los estudiantes melillenses abandonen la ciudad autónoma y atraer a estudiantes peninsulares. "Una de las aspiraciones de Melilla como ciudad universitaria es que los estudiantes de 17-18 años que están en edad de adquirir estudios superiores no tuvieran que desplazarse a la península ni asumir una serie de gastos complejos", ha asegurado Jesús Romero Imbroda, diputado delegado del PP en Asuntos Universitarios en Melilla.

Desde la UGR, pretenden superar los 5.000 estudiantes universitarios, una cifra que en la actualidad se sitúa en los 2.800 personas, según datos proporcionados por la propia institución universitaria en una rueda de prensa.

La nueva oferta educativa El Grado de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial se impartirá por la tarde a partir del próximo mes de septiembre. Está previsto que la primera promoción esté conformada por 70 estudiantes, a los que se sumarán 34 profesores a la plantilla de la UGR. "Una de las primeras prioridades es este grado, puesto que suponía alinearse con una de las prioridades de la ciudad, que también es la innovación tecnológica", ha subrayado Salvador del Barrio, vicerrector de la universidad. Su inclusión ha obligado a cambiar la denominación de la facultad por 'Ciencias Sociales y Tecnologías Digitales'. Asimismo, la Facultad De Ciencias de la Educación y Del Deporte de Melilla acogerá el Máster Universitario de Investigación de Estilo de Vida Activos y Saludables. Desde la universidad, contemplan un primer curso compuesto por una treintena de estudiantes que servirá para complementar la formación de los egresados del grado de Actividades Físicas y Deporte. Igualmente, se reservará una decena de plazas para los estudiantes melillenses en el Máster de Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales, el único posgrado que tendrá una formación híbrida. De igual manera, se incorpora el Grado de Derecho, una carrera que hasta ahora solo se podía estudiar en un doble grado junto con Administración y Dirección de Empresas (ADE). Por el momento, se desconoce cuándo se va a implantar el Máster en Gestión de Salud Pública y el Máster en Finanzas y Aplicación al Análisis de Negocio, esta última en colaboración con la Universidad de Minho y la Universidad de Coímbra. Aunque no se pueden plantear nuevas titulaciones hasta 2028, la UGR contempla rediseñar algunos títulos ya existentes. En particular, crear un segundo grupo del Doble Grado de Educación Primaria y de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como un segundo grupo del Grado de Fisioterapia. Ambos títulos, reconocen desde la universidad, son muy demandados por los estudiantes universitarios.