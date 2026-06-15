Las mejores notas de la PAU en Cantabria: "Me enteré por vosotros, no me lo esperaba"
- Casi el 92% de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria han conseguido el apto
- Hoy, 15 de junio, comienza el plazo de preinscripción en los estudios de grado de la Universidad de Cantabria
Hace apenas unos días, el 2 de junio, estaban a las puertas de su sede PAU para afrontar los exámenes con nervios, repasos de última hora y mucha incertidumbre. Hoy, Genoveva, Sale y Alejandra celebran haberse convertido en las tres mejores notas de Cantabria en las Pruebas de Acceso a la Universidad en su fase general.
La emoción llegó por sorpresa. Genoveva Gómez, que ha obtenido la nota más alta de la comunidad con un 13,915, recuerda perfectamente el momento en el que conoció el resultado. “Vi que me había llamado un número tres veces y no lo había cogido. Cuando me dijeron la nota estaba flipando, no me lo esperaba para nada”, explica todavía emocionada.
Muy parecida fue la reacción de Saule Berzanskyte, segunda mejor nota de la fase general en Cantabria con un 13,805. “Vi las notas, me puse a gritar y dos minutos después me llamaron de la Universidad de Cantabria para decirme que era la segunda mejor nota”, cuenta.
Alejandra, que ha logrado un 13,13, recibió la noticia casi sin cobertura y lejos de casa, en Marbella donde está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Se enteró cuando TVE en contacto con ella para entrevistarle. “Me enteré por vosotros porque estábamos en la playa. Llamé a mis padres porque no me lo creía. Mi madre se puso a llorar. Estaban muy orgullosos”, recuerda.
Detrás de estos resultados hay meses de esfuerzo y organización. Las tres coinciden en que la constancia y llevar todo al día durante su bachillerato han sido clave para afrontar con éxito unos exámenes marcados por la presión. “En vacaciones repasábamos todo lo que habíamos dado y en mayo ya fue hacer modelos de exámenes uno detrás de otro”, explica una de ellas.
Otra añade que, tras terminar el curso, apenas descansó unos días antes de volver a estudiar. “Cuando me dieron las notas me tomé uno o dos días de descanso y ya empecé a repasar”.
¿Dónde y qué van a estudiar?
Con la PAU ya superada, ahora toca pensar en el futuro, concretamente en septiembre cuando comience el nuevo curso académico. Alejandra quiere estudiar Biomedicina en la Universidad de Cantabria, mientras que Saule también tiene intención de continuar su formación en la comunidad, estudiando el Grado de Matemáticas o el doble grado con Física. Genoveva, por su parte, pone rumbo a Madrid para estudiar Ingeniería Industrial o Ingeniería Informática en la Universidad Juan Carlos III.
Así después de dos años intensos de Bachillerato y semanas pendientes de unas notas decisivas, las tres cambian ahora los apuntes por unos días de descanso antes de comenzar una nueva etapa en sus vidas.
Aunque ahora reciben felicitaciones y reconocimientos por sus resultados, las tres insisten en que detrás de cada nota hay muchas horas de sacrificio, en uno de sus años de más estudio y también momentos de dudas. Coinciden en que durante el curso hubo días complicados, especialmente en la recta final antes de los exámenes, cuando el cansancio empezaba a acumularse y la presión aumentaba.
Aun así, destacan la importancia de apoyarse en compañeros, profesores y familiares para mantener la motivación durante el proceso.
También aseguran que, una vez terminada la PAU, sintieron una mezcla de alivio y vacío después de tantos meses centradas únicamente en estudiar. Ahora, con el verano por delante y la universidad cada vez más cerca, afrontan esta nueva etapa con ilusión y muchas ganas de empezar. Sus historias se han convertido además en un ejemplo para otros estudiantes que estos días esperan sus resultados o comenzarán próximamente el mismo camino.