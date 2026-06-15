Las mejores notas de la PAU en Cantabria: "Me enteré por vosotros, no me lo esperaba"

Hace apenas unos días, el 2 de junio, estaban a las puertas de su sede PAU para afrontar los exámenes con nervios, repasos de última hora y mucha incertidumbre. Hoy, Genoveva, Sale y Alejandra celebran haberse convertido en las tres mejores notas de Cantabria en las Pruebas de Acceso a la Universidad en su fase general.

Estudiantes revisan sus notas en el movil RTVE Cantabria

La emoción llegó por sorpresa. Genoveva Gómez, que ha obtenido la nota más alta de la comunidad con un 13,915, recuerda perfectamente el momento en el que conoció el resultado. “Vi que me había llamado un número tres veces y no lo había cogido. Cuando me dijeron la nota estaba flipando, no me lo esperaba para nada”, explica todavía emocionada.

Muy parecida fue la reacción de Saule Berzanskyte, segunda mejor nota de la fase general en Cantabria con un 13,805. “Vi las notas, me puse a gritar y dos minutos después me llamaron de la Universidad de Cantabria para decirme que era la segunda mejor nota”, cuenta.

Alejandra en una videollamada con TVE. RTVE Cantabria

Alejandra, que ha logrado un 13,13, recibió la noticia casi sin cobertura y lejos de casa, en Marbella donde está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Se enteró cuando TVE en contacto con ella para entrevistarle. “Me enteré por vosotros porque estábamos en la playa. Llamé a mis padres porque no me lo creía. Mi madre se puso a llorar. Estaban muy orgullosos”, recuerda.

Detrás de estos resultados hay meses de esfuerzo y organización. Las tres coinciden en que la constancia y llevar todo al día durante su bachillerato han sido clave para afrontar con éxito unos exámenes marcados por la presión. “En vacaciones repasábamos todo lo que habíamos dado y en mayo ya fue hacer modelos de exámenes uno detrás de otro”, explica una de ellas.

Otra añade que, tras terminar el curso, apenas descansó unos días antes de volver a estudiar. “Cuando me dieron las notas me tomé uno o dos días de descanso y ya empecé a repasar”.