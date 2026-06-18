El polémico examen de matemáticas II de la PAU en La Rioja empeora las notas de los alumnos
- La nota media del examen fue de 5,2 frente al 7 del año pasado con un 44% de suspensos
- El 97% de los alumnos riojanos aprueba la Selectividad, pero Matemáticas II desploma la media
El polémico examen de Matemáticas II en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en La Rioja, ha sido denunciado por centenares de alumnos. El examen fue muy difícil y ya conocemos las notas. La calificación ha sido muy baja para los estudiantes que se presentaron en esta comunidad. La nota media apenas supera el aprobado raspado, cuando el año pasado, llegó al notable con un 7 de media. Y otro dato negativo: el 44% de los estudiantes que hicieron el examen han suspendido.
Esto no ha impedido que el 97% de los que hicieron la PAU en La Rioja haya aprobado. El porcentaje es muy parecido al de 2025. De hecho, la media general ha pasado de casi 7,5 a 7,3 arrastrada por Matemáticas II, lo que reduce las opciones universitarias de los candidatos.
Protestas virales en redes
Las quejas estallaron nada más finalizar la prueba. En redes las protestas se viralizaron y hasta llegó a convocarse una concentración con centenares de padres y alumnos. El propio presidente regional, Gonzalo Capellán, que fue profesor universitario en el campus riojano, se mostró muy disgustado con el modelo de prueba. Lanzó un mensaje a los correctores.
“Que piensen que esos jóvenes se están jugando su futuro, su vocación y sus sueños“
Capellán en una entrevista el Día de La Rioja añadió que 'no es competencia del Gobierno de La Rioja, pero he sido profesor y corrector y cuando he visto que todo un grupo en una pregunta, todos iban a la baja, bien porque no se había explicado bien, o por lo que sea, existen los mecanismos para hacer justicia'. Llegó incluso a pedir 'indulgencia' para quienes iban a corregir. 'Que piensen que esos jóvenes se están jugando su futuro, su vocación y sus sueños'.
La espiral alcanza al profesorado
La espiral llegó a involucrar a profesores con plaza en Institutos de Enseñanza Secundaria, que llegaron a registrar quejas por escrito por la dificultad de la prueba. En uno de ellos, el IES Hermanos D’Elhuyar, el jefe de estudios, Jorge Dóniga, ha hecho otro comunicado en el que cree que el impacto negativo no ha sido para tanto y agradece la 'sensibilidad' de los correctores, aunque 'las medias están ligeramente por debajo de lo esperado'.
En la otra cara de la moneda está la estudiante que ha obtenido la nota más alta de la PAU en La Rioja. Se llama Irene Bassols y ha sacado un 9,938 en la fase obligatoria. Se enteró en Roma. Acababa de llegar parar disfrutar de unos días de vacaciones. Esta puntuación, sumada al 10 de la calificación media de Bachillerato, hace que esta estudiante obtenga una puntuación de 9,975 puntos, la nota más alta de la prueba en la comunidad riojana.