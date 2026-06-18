El polémico examen de matemáticas II de la PAU en La Rioja empeora las notas de los alumnos

El polémico examen de Matemáticas II en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en La Rioja, ha sido denunciado por centenares de alumnos. El examen fue muy difícil y ya conocemos las notas. La calificación ha sido muy baja para los estudiantes que se presentaron en esta comunidad. La nota media apenas supera el aprobado raspado, cuando el año pasado, llegó al notable con un 7 de media. Y otro dato negativo: el 44% de los estudiantes que hicieron el examen han suspendido.

Esto no ha impedido que el 97% de los que hicieron la PAU en La Rioja haya aprobado. El porcentaje es muy parecido al de 2025. De hecho, la media general ha pasado de casi 7,5 a 7,3 arrastrada por Matemáticas II, lo que reduce las opciones universitarias de los candidatos.

Protestas virales en redes Las quejas estallaron nada más finalizar la prueba. En redes las protestas se viralizaron y hasta llegó a convocarse una concentración con centenares de padres y alumnos. El propio presidente regional, Gonzalo Capellán, que fue profesor universitario en el campus riojano, se mostró muy disgustado con el modelo de prueba. Lanzó un mensaje a los correctores. “Que piensen que esos jóvenes se están jugando su futuro, su vocación y sus sueños“ Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja Capellán en una entrevista el Día de La Rioja añadió que 'no es competencia del Gobierno de La Rioja, pero he sido profesor y corrector y cuando he visto que todo un grupo en una pregunta, todos iban a la baja, bien porque no se había explicado bien, o por lo que sea, existen los mecanismos para hacer justicia'. Llegó incluso a pedir 'indulgencia' para quienes iban a corregir. 'Que piensen que esos jóvenes se están jugando su futuro, su vocación y sus sueños'.