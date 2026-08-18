La FIFA cesa al jefe de operaciones que se opuso a la propuesta de Infantino de privatizar el Mundial

El francés Kevin Lamour, crítico con el proyecto de privatización del Mundial de fútbol, ha sido cesado de su puesto de director de operaciones de la FIFA, según ha informado este lunes el periódico francés L'Équipe, que confirma así una información adelantada por The Athletic.

Lamour había expresado a finales de julio en un comunicado su oposición a abrir el Mundial a inversores privados, como quería el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un plan avalado por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero criticado por UEFA, CONCACAF y AFC.

Según L'Équipe, un portavoz de la instancia que gobierna el fútbol mundial ha confirmado que "la relación de trabajo entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones, acabó el 17 de agosto de 2026". "La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucho éxito para el futuro", agrega la fuente, según el rotativo.

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