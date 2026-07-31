La AFC se suma a UEFA y CONCACAF contra el plan comercial de Infantino

El mundo del fútbol sigue dando la espalda al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su intento de privatizar los derechos comerciales de competiciones como la Copa del Mundo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) emitió un comunicado alineándose con la UEFA y la CONCACAF, expresando su "profunda preocupación" y asegurando que la iniciativa "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante". De este modo, se suma a las posiciones defendidas previamente por las confederaciones europea y la de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Además, añadió que el debate ha revelado "fallas importantes" en cómo la FIFA lleva a cabo sus consultas y toma de decisiones. Según él, no se puede crear una propuesta que tenga el potencial de cambiar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial sin la participación activa de las confederaciones, las asociaciones nacionales y los órganos estatutarios de la FIFA.

Esto supone un problema para la FIFA, porque tres de las seis confederaciones han expresado públicamente su negativa a esta iniciativa que pretende crear una filial comercial, valorada en unos 20.000 millones de dólares y que podría abrir hasta en un 20% su capital a inversores privados. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) se reunirán en agosto, pero aún no se tiene información sobre cuándo se reunirá la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Respuesta de la FIFA La FIFA, por su parte, defendió este viernes que "nadie está vendiendo el fútbol" y anunció que seguirá adelante con el proceso de consulta entre sus 211 asociaciones miembro para valorar la creación de la FIFA Forward Enterprise. El organismo sostiene que mantendría el control de la nueva sociedad y que la operación permitiría aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol mundial, mientras insiste en que la decisión final corresponderá a todas las federaciones nacionales. Sin embargo, lamentó que "la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada Asociación Miembro pueda expresar su voto basándose en hechos". En cuanto al comunicado de la UEFA, la FIFA respondió con un mensaje directo al señalar que "ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo".