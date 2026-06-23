El programa de TVE 'Un país para leerlo', Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026
- Comparte el galardón con el Premio Literario San Clemente, del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela
- El jurado destana al programa de TVE por "descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios”
El jurado del Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026, en sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los Medios de Comunicación, ha galadronado al Premio Literario San Clemente del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela y a Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, directores del programa ‘Un país para leerlo’, emitido por La 2 de TVE, por su actividad de fomento de la lectura en medios de comunicación, respectivamente.
Un país para leerlo es un magacín literario estrenado en 2022, que recorre diferentes puntos de la geografía española para abordar la historia y el panorama actual de la literatura española. Cada semana se traslada a una ciudad para conocer a las grandes figuras de la literatura, talentos emergentes, lugares en los que se gestaron y escribieron grandes obras, clubes de lectura sorprendentes, librerías, novedades editoriales y contenidos relacionados con el mundo de la lectura. El programa está dirigido por Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos y presentado por Laura Chivite.
El jurado ha motivado su propuesta en la figura de sus directores, Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, por “ser un programa con un estilo original, cuidado y fresco que toma la magia de la literatura como hoja de ruta para descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios”.
Asimismo, el jurado ha señalado que “con una estética rompedora, Un país para leerlo propone un viaje literario por la geografía nacional que desvela la profunda conexión entre nuestros paisajes, letras y diferentes lenguas que nos enriquecen. Grandes figuras, talentos emergentes, los espacios donde se gestaron y escribieron las obras maestras, clubes de lectura singulares y librerías con encanto se unen para fomentar el hábito lector de una forma excepcional”.
Premio San Clemente, un jurado de alumnos de instituto para la mejor literatura
El Premio de narrativa 'Arzobispo Juan de San Clemente', impulsado por el Instituto de Enseñanza Secundaria Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, premia anualmente obras en tres modalidades: novela gallega, novela en castellano y novela extranjera. El jurado de este premio está formado por estudiantes de Bachillerato de este IES y otros centros educativos. El día de la entrega del Premio los y las estudiantes son protagonistas del acto y cada jurado comparte mesa con el escritor premiado en el marco de una gran fiesta. En los últimos años, han recibido el Premio San Clemente autoras y autores como Ledicia Costas, David Uclés, Alejandro Zamba, Maggie O’Farrell, Brenda Navarro, Emma Pedreira, Emma Pedreira, Fernando Aramburu y Sara Mesa.
El jurado ha propuesto al Premio Literario San Clemente por “la trayectoria, impacto y carácter innovador de una propuesta que, a lo largo de sus más de treinta años de historia, se ha consolidado como un auténtico referente en el ámbito educativo y cultural. El Premio San Clemente, impulsado por el IES Rosalía de Castro, otorga el protagonismo absoluto al alumnado con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad artística y el hábito lector”.
Además, el jurado ha reconocido que, desde su creación en 1995, “este galardón ha promovido el diálogo entre distintas tradiciones literarias, acercando a los estudiantes a grandes figuras de las letras, entre ellos tres Premios Nobel: Mario Vargas Llosa, José Saramago y Han Kang. La singularidad de esta iniciativa reside en su jurado, conformado íntegramente por jóvenes de diez centros educativos de España, Francia, Alemania y Reino Unido. Son ellos quienes evalúan las obras de forma independiente, consolidando su papel activo en la cultura. Con este premio se reconoce a toda la comunidad educativa por su esfuerzo “quijotesco” al impulsar la actividad lectora, así como por creer y transmitir su poder transformador”.
El Premio Nacional al Fomento de la Lectura, en sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los Medios de Comunicación, se concede como recompensa y reconocimiento a una trayectoria profesional o con el fin de destacar aportaciones sobresalientes y continuadas orientadas a favorecer el hábito de la lectura a personas físicas o jurídicas que hayan destacado en el desempeño del fomento del hábito lector y en la difusión de la lectura como una actividad cultural, positiva, útil y placentera.
Se premia a dos personas físicas o jurídicas, una de las cuales deberá haberse distinguido por actividades de fomento de la lectura en los medios de comunicación. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros para cada una de las modalidades.