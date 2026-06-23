El programa de TVE 'Un país para leerlo', Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026.

El jurado del Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2026, en sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los Medios de Comunicación, ha galadronado al Premio Literario San Clemente del IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela y a Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, directores del programa ‘Un país para leerlo’, emitido por La 2 de TVE, por su actividad de fomento de la lectura en medios de comunicación, respectivamente.

Un país para leerlo es un magacín literario estrenado en 2022, que recorre diferentes puntos de la geografía española para abordar la historia y el panorama actual de la literatura española. Cada semana se traslada a una ciudad para conocer a las grandes figuras de la literatura, talentos emergentes, lugares en los que se gestaron y escribieron grandes obras, clubes de lectura sorprendentes, librerías, novedades editoriales y contenidos relacionados con el mundo de la lectura. El programa está dirigido por Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos y presentado por Laura Chivite.

El jurado ha motivado su propuesta en la figura de sus directores, Luis Miguel Gómez y Miguel Ángel Hoyos, por “ser un programa con un estilo original, cuidado y fresco que toma la magia de la literatura como hoja de ruta para descubrir los secretos y relatos que conforman el ecosistema del libro de nuestros territorios”.

Asimismo, el jurado ha señalado que “con una estética rompedora, Un país para leerlo propone un viaje literario por la geografía nacional que desvela la profunda conexión entre nuestros paisajes, letras y diferentes lenguas que nos enriquecen. Grandes figuras, talentos emergentes, los espacios donde se gestaron y escribieron las obras maestras, clubes de lectura singulares y librerías con encanto se unen para fomentar el hábito lector de una forma excepcional”.