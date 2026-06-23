Hora y dónde ver en TV el especial memoria LGTBIQ+ de 'La Semana' con Pepa Bueno

A finales de abril, Pepa Bueno debutó en RTVE en el terreno del videopódcast. Durante la rueda de prensa de presentación de La Semana, la presentadora del Telediario 2 respondió así cuando fue preguntada si estaba nerviosa ante este nuevo proyecto: "Nunca pierdo esa sensación de vértigo, de pensar en la audiencia y la responsabilidad de lo que estoy contando, ni cada noche en el Telediario ni en este nuevo formato". La periodista pacense se mostró muy agradecida al equipo y a la dirección de RTVE por la propuesta. "Es un formato que permite rescatar lo mejor de cada mundo, de la radio y de la tele, es un privilegio profesional", afirmó.

Cada jueves, La Semana ha analizado temas de actualidad desde una perspectiva diferente, combinando el punto de vista de sus protagonistas o de las personas afectadas con el de expertos que conversan con la periodista para contextualizar cada asunto. A lo largo de esta primera temporada, el programa ha abordado cuestiones como el tratamiento de la depresión con sustancias psicodélicas, las campañas del ICE en Estados Unidos, las implicaciones físicas y éticas del dopaje en el deporte, la crisis de la vivienda o el repunte de la fe católica entre los jóvenes. Para cerrar la temporada, La Semana emitirá un programa especial en directo dedicado a la memoria LGTBIQ+.

La Semana aborda la memoria LGTBIQ+ Este jueves 25 de junio, La Semana se traslada al Cine Doré para realizar el último programa con público. En esta entrega, el formato presentará en exclusiva las imágenes filmadas por Iván Zulueta durante la primera manifestación del Orgullo celebrada en Madrid en 1978, recuperadas y conservadas por la Filmoteca Nacional. El capítulo "Memoria LGTBI+" reunirá a historiadores, activistas y protagonistas de aquella movilización emblemática para reflexionar sobre el camino recorrido en la conquista de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y sobre los desafíos que aún persisten. 01.03 min Memoria LGTBIQ+, este jueves en 'La Semana' con Pepa Bueno Como broche final, el programa contará con la actuación en directo de J, líder de Los Planetas, de un tema de su disco Plena Pausa, su primer trabajo en solitario y en el que pone música a parte del material cinematográfico de Zulueta.