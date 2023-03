⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

Hoy, miércoles 29 de marzo, día 398 de la guerra: Ucrania contraataca en Zaporiyia y Rusia reduce la ofensiva en Bajmut y Jersón

El eje de batalla central sigue siendo Bajmut, pero, según informa el Ministerio de Defensa británico, los ataques rusos se habrían reducido respecto a semanas anteriores, lo que ratificaría evaluaciones anteriores sobre escasez de munición y equipo. La Inteligencia británica también asegura que Ucrania ha hecho retroceder al Grupo Wagner, la fuerza paramilitar de mercenarios liderada por Yevgueni Prigozhin, en la carretera 056, la vía de suministro que ocupaban anteriormente para tratar de debilitar a las tropas ucranianas.

En cuanto a la planta metalúrgica AZOM, a pesar de que el Grupo Wagner hubiera declarado que controlaba la fábrica, la Inteligencia británica sugiere que es probable que ambos bandos sigan combatiendo por su control. Por otro lado, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) menciona imágenes geolocalizadas y analiza que puede que los Wagner si hayan logrado controlar AZOM y hayan avanzado dentro de Bajmut.

Las fuerzas rusas han intensificado el ataque en Avdiivka, también en la región de Donetsk, pero es probable que no hayan logrado avances significativos. En la otra mitad del Dombás, en Lugansk, los ataques rusos continúan en la línea Svatove-Kreminna y el think tank americano confirma el avance enemigo en un área forestal cerca de Dibrova, a pocos kilómetros de Kreminna. En la frontera con Járkov, Rusia estaría atacando en dirección Kupyansk y Limán, pero aún no se especifica si han conseguido avanzar.

Al sur del país, las fuerzas ucranianas habrían realizado ataques localizados en la región de Zaporiyia, pero las fuerzas enemigas afirman que los ataques no han tenido éxito. Por otro lado, Rusia continúa fortificando su defensa en el sur por temor a una próxima contraofensiva, al mismo tiempo que reducen la intensidad de los bombardeos en la región de Jersón.