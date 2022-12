El Instituto para el Estudio de la Guerra -que este viernes no ha publicado informe sobre Ucrania por primera vez desde la invasión por la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos- contaba este jueves que los rusos están avanzando hacia la localidad de Marinka , clave para hacerse con el control del saliente de Vuhledar. "Estos avances rusos en Marinka están a menos de 1 kilómetro de los límites territoriales de 2014 en la región de Donetsk y son fruto de más de 8 años de esfuerzos militares rusos", según el think tank estadounidense.

Jersón sigue siendo foco de ataques rusos dos semanas después de su recuperación por parte de Ucrania. Según ha denunciado el jefe de la Policía Nacional del país, Igor Klimenko, se estima que al menos 32 personas han muerto en la ciudad por ataques aéreos rusos . Entre los bombardeos ha destacado los ocurridos el pasado 24 de noviembre, cuando murieron, según sus estimaciones, al menos siete personas. Estos ataques no hacen más que agravar la complicada situación de la ciudad, que sufre una fuerte crisis humanitaria debido a la destrucción de las infraestruturas y a la llegada de la temporada invernal, en la que se esperan una caída importante de las temperaturas y nevadas. Mientras, continúan las reparaciones del suministro eléctrico en todo el país . En Kiev, las autoridades ucranianas han conseguido devolver la luz a la mayoría de los residentes y, en Jersón, ya funcionan los puntos clave de la ciudad a la espera de poder extenderlo a los consumidores domésticos. No obstante, en 14 regiones del país - unas 100.000 personas en cada una de ellas - aún sufren apagones y cortes de suministro por lo que la administración han pedido a los ciudadanos que ahorren electricidad y se mantengan alerta ante nuevos ataques rusos.

Lunes 28 de noviembre, día 278 de la guerra: Rusia ve como "amenaza seria" que Ucrania cruce el Dniéper y se prepara para defender la orilla oriental

Las posiciones defensivas que Rusia lleva preparando desde principios de octubre en la margen izquierda del Dniéper sugieren -según el Instituto para el Estudio de la Guerra- que Moscú ve una posible contraofensiva ucraniana a través de este río como una "amenaza seria". Según el think tank estadounidense, el ejército ruso evalúa "claramente" esta posibilidad, que amenazaría toda la red de carreteras que ahora controla hasta Crimea.

"Claramente, Rusia no espera ser capaz de evitar que Ucrania cruce el Dniéper ni está priorizando líneas defensivas para detener dicho cruce. Está estableciendo condiciones para una defensa prolongada de la parte oriental de la región de Jersón" si esto finalmente ocurre, añade el ISW, que subraya que su informe de este lunes no se centra en determinar si Kiev tiene intenciones o no de cruzar el Dniéper y si podría o no conseguirlo.

Moscú ha cavado trincheras e instalado defensas antitanque conocidas como "dientes de dragón" para fortalecer sus posiciones defensivas a lo largo de las líneas de comunicación terrestres principales, es decir, de las carreteras mas importantes. También ha fortificado, especialmente, la franja de tierra de 3 kilómetros de ancho que separa Kinburn Spit con el resto de Jersón. Según el ISW, estaría intentando que Ucrania avance por este punto o llegue a cabo un ataque anfibio en sus playas cercanas.

Trincheras, fortificaciones y barreras antitanques rusas cerca de Stepne, en la región de Jersón MAXAR a través del ISW Trincheras cerca de Novotroitske en la zona de Jersón ocupada todavía por las tropas rusas MAXAR a través del ISW

Imagen por satélite de trincheras, fortificaciones y barreras antitanque en Velyka Blahovischenka, en Jersón MAXAR a través del ISW Imagen por satélite de trincheras, fortificaciones y barreras antitanque en Velyka Blahovischenka en Jersón MAXAR a través del ISW

El tink tank estadounidense, sin embargo, ve una importante debilidad a estas líneas defensivas rusas: están "optimizadas" para defenderse de hipotéticos avances ucranianos por las carreteras principales, pero no para las contraofensivas que puede realizar Kiev campo a través, como ya hizo en Járkov, por lo que serían "vulnerables" a los envolmientos de las tropas. El ISW cree que el objetivo final puede ser no tanto detener la contraofensiva ucraniana como retrasarla si Ucrania decidiera y pudiera pasar al otro lado del Dniéper.

La inteligencia británica, por su parte, hace hincapié en los ataques que está sufriendo en los últimos días la ciudad de Jersón. La localidad es "vulnerable" -señala Londres- porque permanece dentro del alcance de la mayoría de los sistemas de artillería rusos.