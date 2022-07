Sobre el terreno, las fuerzas rusas continúan avanzando hacia Lysychansk y han tomado ya localidades que se encuentran a tan solo 10 kilómetros de la ciudad gemela de Severodonetsk, en la región de Lugansk. Los combates calle a calle continúan en esta ciudad para hacerse con el control de la planta química de Azot, según el think tank estadounidense.

"Es poco probable" que la captura de estos dos ciudades gemelas proporcione a Rusia una "ventaja decisiva" en la guerra , según el ISW, que equipara la "fijación" del Kremlin por Severodonetsk con la de la planta de Azotstal, en Mariúpol: "La pérdida de Severodonetsk es una pérdida para Ucrania en el sentido de que cualquier terreno capturado por las fuerzas rusas es una pérdida, pero la batalla de Severodonetsk no será una victoria rusa decisiva ".

A pesar de esta inminente derrota, Ucrania habría conseguido "ralentizar y desgastar" a las fuerzas rusas al resistir todo este tiempo en Severodonetsk , según subraya el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Este think tank estadounidense destaca en su último informe los avances "sustanciales" en al área de Severodonetsk-Lysychansk y las numerosas bajas ucranianas.

Las autoridades militares ucranianas de la región de Lugansk dan por perdida Severodonetsk al anunciar este viernes que tendrán que retirar las tropas que quedan en esta ciudad industrial al no tener sentido estar en "posiciones rotas". Los últimos combatientes de la ciudad se refugian, junto a cientos de civiles, en las instalaciones de la planta química de Azot en una situación que recuerda al asedio de la Azovstal, en Mariúpol.

Domingo 26 de junio, día 123 de la guerra: cuatro explosiones causadas por misiles sacuden Kiev

Coincidiendo con la celebración de la cumbre del G7 en Alemania, cuatro explosiones se han escuchado esta madrugada en Kiev, la capital de Ucrania. Un complejo residencial cerca del centro de la ciudad ha sido alcanzado por un misil que han provocado un incendio y una gran nube de humo, según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Los equipos de rescate trabajan en la zona para sacar a las víctimas bajo los escombros.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho, por su parte, que ha utilizado armas de alta precisión para atacar centros de entrenamiento del ejército ucraniano en las regiones de Chernígov, Zhytomyr y Lviv, según han informado las agencias de noticias rusas.

En Lugansk, Ucrania ha confirmado que las tropas rusas han tomado el control total de Severodonetsk y están luchando dentro de Lysychansk, según el ISW. Moscú también ha conseguido avances al norte y al sureste de Bakhmut y continúa con los combates en Járkov. No obstante, no ha conseguido nuevos éxitos en el sureste entre Izyum y Slovyansk, ha continuado el think tank estadounidense.