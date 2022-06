Guerra en Ucrania

"El mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia hoy, que golpeó un concurrido centro comercial ucraniano", ha señalado el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que lo ha calificado como "el último de una serie de atrocidades". "Continuaremos apoyando a nuestros socios ucranianos y haremos que Rusia, incluidos los responsables de atrocidades, rinda cuentas", ha asegurado en un tuit.

“The world is horrified by Russia’s missile strike today, which hit a crowded Ukrainian shopping mall -- the latest in a string of atrocities. We will continue to support our Ukrainian partners and hold Russia, including those responsible for atrocities, to account.“