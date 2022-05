En el sur, el think tank estadounidense señala que Rusia está reforzando sus posiciones para, probablemente, intentar capturar la totalidad de la región de Jérson en los próximos días y para reanudar, reanudar sus ofensivas hacia Mykolaiv y Krivói Rog. Según la inteligencia británica, Rusia mantiene su capacidad de atacar objetivos ucranianos con su flota en el Mar Negro a pesar de haber perdido el Moskva. Moscú tiene desplegados 20 buques de su armada, incluidos los submarinos.

En las últimas horas, los bombardeos -sin embargo- no se han limitado al este y sur de Ucrania. Moscú ha vuelto a atacar Kiev con misiles coincidiendo con la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, este jueves. Tras las retirada de las tropas rusas del norte de Ucrania, Kiev dejó de ser bombardeada de forma continua aunque sigue sufriendo ataques puntuales. Rusia asegura que ha destruido una fábrica de misiles ubicada en la ciudad. En el ataque ha alcanzado también un edificio de viviendas.

El ejército ruso ha logrado "avances menores" en el frente del este de Ucrania donde intenta controlar completamente las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk cuando se cumplen 65 días de la invasión. Moscú está c ombinando intensos bombardeos y ataques terrestres tácticos en esta zona , según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra . El uso concentrado de la artillería -añade- es uno de los principales cambios de estrategia de Rusia en comparación con las primeras semanas de la guerra.

Según el think tank estadounidense, Rusia, además, "puede continuar con los ataques de falsa bandera en Transnistria y sus alrededores", o bien actuar para generar una crisis más grave en esa región o en Moldavia en general. En Mariúpol, las tropas rusas han continuado atacando la acería de Azovstal. Ucrania anunció que trataría de evacuar a los civiles que se encuentran en el interior refugiados. Hasta el momento, tan solo unas 25 personas habrían salido, según ha informado agencias rusas. Odesa también ha sufrido un nuevo ataque con misiles este sábado, quedando la pista de aterrizaje de su aeropuerto inutilizada, según el ejército ucraniano. Esta ciudad cuenta con el principal puerto del país, y es estratégica para Moscú .

Lunes 2 de mayo, día 68 de la guerra: las fuerzas rusas continúan reagrupándose en el sur, sin nuevos avances

Ya sea como repúblicas independientes o anexionándose, Rusia está estableciendo las condiciones para un "control permanente sobre las zonas del sur de Ucrania que ocupa actualmente", según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). La preparación comienza con el uso del rublo ruso, que se estaría empezando a usar en Melitopol, Volvonaja o Jersón. Para el think tank estadounidense, estas medidas -que "no son necesarias ni normales" en una ocupación militar- indican que la ambición de Putin no se limita al Donbás.

Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque con misiles Onyx en Odesa el 1 de mayo. Para el ISW, el aumento de los ataques contra la ciudad portuaria, junto con la continua difusión de información en Transnistria, podría indicar una campaña desde el este y el oeste, potencialmente apoyada por operaciones anfibias. No está claro que Rusia tenga la capacidad para una operación tan grande y compleja en este momento de la guerra -el Ministerio de Defensa del Reino Unido informa hoy del nivel de desgaste militar del Ejército ruso, que habría perdido más de un 25% de las unidades enviadas a Ucrania-, pero podría intentarlo igualmente o esperar que la simple amenaza atraiga a las fuerzas ucranianas a la zona.

En el último día no se ha notificado actividad significativa en Mariúpol, donde los civiles de la planta de Azovstal comenzaron a ser evacuados a Zaporiyia, operación que continúa. Según el mimso ISW, en las provincias de Donetsk y Lugansk, las fuerzas rusas continuaron llevando a cabo ataques terrestres que tampoco lograron ninguna avance.